30 травня 2025 року: преподобного Ісаакія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна купатися у водоймі та працювати в полі. Якщо липа і черемха цвітуть — буде довге і спекотне літо.
Що сталося 30 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Ісаакія. Він жив у пустелі за часів гоніння за християнами. Колись Ісаакій почув, що християнські церкви перетворюють на стайні, а не згодні з цим християни страждають. Ісаакій вирушив до Константинополя, пішов до імператора, щоб його переконати не робити цього. Але Валент не почув застережень, вирушив на війну з готами і загинув. Після цього в околицях Константинополя зробили обитель імені Ісаакія, а сам він помер у глибокій старості.
Що не можна робити 30 травня:
- вбивати змій;
- купатися у водоймі;
- працювати в полі або займатися рукоділлям;
- знімати павутину.
Народні прикмети та повір'я:
- липа і черемха цвітуть — буде довге і спекотне літо;
- дощ — до врожаю грибів восени;
- великі квіти на шипшині — буде морозна зима;
- павуки плетуть павутину — скоро погода зміниться.
День ангела святкують:
Ісаак, Василь.
Народилися 30 травня:
1957 рік — Оксана Білозір, українська співачка та політична діячка;
1987 рік — Артем Прима, український біатлоніст.
Також цього дня:
1431 рік — у Руані спалили Жанну д'Арк;
1871 рік — падіння Паризької комуни;
1896 рік — у Нью-Йорку зафіксували першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу під час зіткнення з автомобілем;
1942 рік — авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — у рейді брали участь близько тисячі літаків;
1985 рік — у Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 "Руслан".
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