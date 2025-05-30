30 травня 2025 року: преподобного Ісаакія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна купатися у водоймі та працювати в полі. Якщо липа і черемха цвітуть — буде довге і спекотне літо.

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Що сталося 30 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Ісаакія. Він жив у пустелі за часів гоніння за християнами. Колись Ісаакій почув, що християнські церкви перетворюють на стайні, а не згодні з цим християни страждають. Ісаакій вирушив до Константинополя, пішов до імператора, щоб його переконати не робити цього. Але Валент не почув застережень, вирушив на війну з готами і загинув. Після цього в околицях Константинополя зробили обитель імені Ісаакія, а сам він помер у глибокій старості.

Що не можна робити 30 травня:

вбивати змій;

купатися у водоймі;

працювати в полі або займатися рукоділлям;

знімати павутину.

Народні прикмети та повір'я:

липа і черемха цвітуть — буде довге і спекотне літо;

дощ — до врожаю грибів восени;

великі квіти на шипшині — буде морозна зима;

павуки плетуть павутину — скоро погода зміниться.

День ангела святкують:

Ісаак, Василь.

Народилися 30 травня:

1957 рік — Оксана Білозір, українська співачка та політична діячка;

1987 рік — Артем Прима, український біатлоніст.

Також цього дня:

1431 рік — у Руані спалили Жанну д'Арк;

1871 рік — падіння Паризької комуни;

1896 рік — у Нью-Йорку зафіксували першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу під час зіткнення з автомобілем;

1942 рік — авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — у рейді брали участь близько тисячі літаків;

1985 рік — у Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 "Руслан".

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