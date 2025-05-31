Изюминка любого блюда: 5 самых вкусных заправок к мясу, салатам и рыбе

Весна и лето – пора свежих овощей и фруктов, а также салатов из них. А что лучше подчеркнет вкус, чем идеальный соус или заправка? Самое время поискать рецепты, которые любой набор овощей превратят в кулинарный шедевр.

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В своем блоге эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич поделилась проверенными способами приготовить оптимальные заправки. Предлагаем взять их на вооружение.

Классическая заправка винегрет (для салатов, рыбы и овощей)

Ингредиенты:

оливковое масло — 3 ст. л;

яблочный или виноградный уксус — 1 ст. л;

мед — 1 ч. л;

горчица — 1 ч.л;

соль и перец по вкусу.

Все ингредиенты смешать до однородной массы. Такая заправка можеш храниться в холодильнике до недели.

Йогуртовая заправка с травами

Ингредиенты:

густой йогурт — 3 ст. л;

оливковое масло — 1 ч. л;

лимонный сок — 1 ч. л;

измельченные укроп, петрушка, базилик, зеленый лук;

соль и перец по вкусу.

Заправка прекрасно дополнит вкус овощных салатов и картошки, особенно молодой.

Медово-горчичная заправка с апельсином

Ингредиенты:

мед — 1 ст. л;

горчица — 1 ст. л;

апельсиновый сок — 1 ст. л;

оливковое масло — 2 ст. л.

Ее используют в качестве добавки к курице, утке, салатам с добавлением мяса этой птицы, теплым салатам.

Орехово-бальзамическая заправка

Ингредиенты:

ореховое или тыквенное масло — 2 ст. л;

бальзамический уксус — 1 ст. л;

измельченный зубчик чеснок — 1 шт;

соль.

Такая заправка идеально подойдет к сырной тарелке и салатов с сыром.

Оранжевая заправка

Ингредиенты:

запеченный болгарский перец, перетертый в пюре, — 1 ст. л;

сладкая горчица — 1 ч. л;

лимонный сок — 1 ч. л;

густой йогурт — 3 ст. л;

соль и перец.

Эта заправка подходит к овощным салатам, а также может стать более легкой заменой майонеза.

Фото: treskablog

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