Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Изюминка любого блюда: 5 самых вкусных заправок к мясу, салатам и рыбе

заправка, заправка к салату, заправка к мясным блюдам, рецепты заправок
Фото: Freepik | Правильно подобранная заправка обогатит вкус любого блюда

Весна и лето – пора свежих овощей и фруктов, а также салатов из них. А что лучше подчеркнет вкус, чем идеальный соус или заправка? Самое время поискать рецепты, которые любой набор овощей превратят в кулинарный шедевр.

Related video

В своем блоге эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич поделилась проверенными способами приготовить оптимальные заправки. Предлагаем взять их на вооружение.

Классическая заправка винегрет (для салатов, рыбы и овощей)

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 3 ст. л;
  • яблочный или виноградный уксус — 1 ст. л;
  • мед — 1 ч. л;
  • горчица — 1 ч.л;
  • соль и перец по вкусу.

Все ингредиенты смешать до однородной массы. Такая заправка можеш храниться в холодильнике до недели.

Fullscreen

Йогуртовая заправка с травами

Ингредиенты:

  • густой йогурт — 3 ст. л;
  • оливковое масло — 1 ч. л;
  • лимонный сок — 1 ч. л;
  • измельченные укроп, петрушка, базилик, зеленый лук;
  • соль и перец по вкусу.

Заправка прекрасно дополнит вкус овощных салатов и картошки, особенно молодой.

Fullscreen

Медово-горчичная заправка с апельсином

Ингредиенты:

  • мед — 1 ст. л;
  • горчица — 1 ст. л;
  • апельсиновый сок — 1 ст. л;
  • оливковое масло — 2 ст. л.

Ее используют в качестве добавки к курице, утке, салатам с добавлением мяса этой птицы, теплым салатам.

Fullscreen

Орехово-бальзамическая заправка

Ингредиенты:

  • ореховое или тыквенное масло — 2 ст. л;
  • бальзамический уксус — 1 ст. л;
  • измельченный зубчик чеснок — 1 шт;
  • соль.

Такая заправка идеально подойдет к сырной тарелке и салатов с сыром.

Fullscreen

Оранжевая заправка

Ингредиенты:

  • запеченный болгарский перец, перетертый в пюре, — 1 ст. л;
  • сладкая горчица — 1 ч. л;
  • лимонный сок — 1 ч. л;
  • густой йогурт — 3 ст. л;
  • соль и перец.

Эта заправка подходит к овощным салатам, а также может стать более легкой заменой майонеза.

Fullscreen
Фото: treskablog

Ранее Фокус писал:

Как приготовить самый американский салат из капусты, изюминкой которого является оригинальная заправка.

Рецепт заправки для борща, которую можно использовать и как салат.

Мы также писали, что нужно для приготовления вкуснейшего салата с тунцом и медовой заправкой.