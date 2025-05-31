Изюминка любого блюда: 5 самых вкусных заправок к мясу, салатам и рыбе
Весна и лето – пора свежих овощей и фруктов, а также салатов из них. А что лучше подчеркнет вкус, чем идеальный соус или заправка? Самое время поискать рецепты, которые любой набор овощей превратят в кулинарный шедевр.
В своем блоге эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич поделилась проверенными способами приготовить оптимальные заправки. Предлагаем взять их на вооружение.
Классическая заправка винегрет (для салатов, рыбы и овощей)
Ингредиенты:
- оливковое масло — 3 ст. л;
- яблочный или виноградный уксус — 1 ст. л;
- мед — 1 ч. л;
- горчица — 1 ч.л;
- соль и перец по вкусу.
Все ингредиенты смешать до однородной массы. Такая заправка можеш храниться в холодильнике до недели.
Йогуртовая заправка с травами
Ингредиенты:
- густой йогурт — 3 ст. л;
- оливковое масло — 1 ч. л;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- измельченные укроп, петрушка, базилик, зеленый лук;
- соль и перец по вкусу.
Заправка прекрасно дополнит вкус овощных салатов и картошки, особенно молодой.
Медово-горчичная заправка с апельсином
Ингредиенты:
- мед — 1 ст. л;
- горчица — 1 ст. л;
- апельсиновый сок — 1 ст. л;
- оливковое масло — 2 ст. л.
Ее используют в качестве добавки к курице, утке, салатам с добавлением мяса этой птицы, теплым салатам.
Орехово-бальзамическая заправка
Ингредиенты:
- ореховое или тыквенное масло — 2 ст. л;
- бальзамический уксус — 1 ст. л;
- измельченный зубчик чеснок — 1 шт;
- соль.
Такая заправка идеально подойдет к сырной тарелке и салатов с сыром.
Оранжевая заправка
Ингредиенты:
- запеченный болгарский перец, перетертый в пюре, — 1 ст. л;
- сладкая горчица — 1 ч. л;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- густой йогурт — 3 ст. л;
- соль и перец.
Эта заправка подходит к овощным салатам, а также может стать более легкой заменой майонеза.
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