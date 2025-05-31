Родзинка будь-якої страви: 5 найсмачніших заправок до м'яса, салатів і риби

Весна і літо — пора свіжих овочів і фруктів, а також салатів із них. А що краще підкреслить смак, ніж ідеальний соус або заправка? Саме час пошукати рецепти, які будь-який набір овочів перетворять на кулінарний шедевр.

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У своєму блозі експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич поділилася перевіреними способами приготувати оптимальні заправки. Пропонуємо взяти їх на озброєння.

Класична заправка вінегрет (для салатів, риби та овочів)

Інгредієнти:

оливкова олія — 3 ст. л;

яблучний або виноградний оцет — 1 ст. л;

мед — 1 ч. л;

гірчиця — 1 ч. л;

сіль і перець за смаком.

Усі інгредієнти змішати до однорідної маси. Така заправка можеш зберігатися в холодильнику до тижня.

Йогуртова заправка з травами

Інгредієнти:

густий йогурт — 3 ст. л;

оливкова олія — 1 ч. л;

лимонний сік — 1 ч. л;

подрібнені кріп, петрушка, базилік, зелена цибуля;

сіль і перець за смаком.

Заправка чудово доповнить смак овочевих салатів і картоплі, особливо молодої.

Медово-гірчична заправка з апельсином

Інгредієнти:

мед — 1 ст. л;

гірчиця — 1 ст. л;

апельсиновий сік — 1 ст. л;

оливкова олія — 2 ст. л.

Її використовують як добавку до курки, качки, салатів із додаванням м'яса цієї птиці, теплих салатів.

Горіхово-бальзамічна заправка

Інгредієнти:

горіхова або гарбузова олія — 2 ст. л;

бальзамічний оцет — 1 ст. л;

подрібнений зубчик часнику — 1 шт;

сіль.

Така заправка ідеально підійде до сирної тарілки та салатів із сиром.

Помаранчева заправка

Інгредієнти:

запечений болгарський перець, перетертий у пюре, — 1 ст. л;

солодка гірчиця — 1 ч. л;

лимонний сік — 1 ч. л;

густий йогурт — 3 ст. л;

сіль і перець.

Ця заправка підходить до овочевих салатів, а також може стати легшою заміною майонезу.

Фото: treskablog

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