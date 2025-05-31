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Родзинка будь-якої страви: 5 найсмачніших заправок до м'яса, салатів і риби

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Фото: Freepik | Правильно підібрана заправка збагатить смак будь-якої страви

Весна і літо — пора свіжих овочів і фруктів, а також салатів із них. А що краще підкреслить смак, ніж ідеальний соус або заправка? Саме час пошукати рецепти, які будь-який набір овочів перетворять на кулінарний шедевр.

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У своєму блозі експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич поділилася перевіреними способами приготувати оптимальні заправки. Пропонуємо взяти їх на озброєння.

Класична заправка вінегрет (для салатів, риби та овочів)

Інгредієнти:

  • оливкова олія — 3 ст. л;
  • яблучний або виноградний оцет — 1 ст. л;
  • мед — 1 ч. л;
  • гірчиця — 1 ч. л;
  • сіль і перець за смаком.

Усі інгредієнти змішати до однорідної маси. Така заправка можеш зберігатися в холодильнику до тижня.

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Йогуртова заправка з травами

Інгредієнти:

  • густий йогурт — 3 ст. л;
  • оливкова олія — 1 ч. л;
  • лимонний сік — 1 ч. л;
  • подрібнені кріп, петрушка, базилік, зелена цибуля;
  • сіль і перець за смаком.

Заправка чудово доповнить смак овочевих салатів і картоплі, особливо молодої.

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Медово-гірчична заправка з апельсином

Інгредієнти:

  • мед — 1 ст. л;
  • гірчиця — 1 ст. л;
  • апельсиновий сік — 1 ст. л;
  • оливкова олія — 2 ст. л.

Її використовують як добавку до курки, качки, салатів із додаванням м'яса цієї птиці, теплих салатів.

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Горіхово-бальзамічна заправка

Інгредієнти:

  • горіхова або гарбузова олія — 2 ст. л;
  • бальзамічний оцет — 1 ст. л;
  • подрібнений зубчик часнику — 1 шт;
  • сіль.

Така заправка ідеально підійде до сирної тарілки та салатів із сиром.

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Помаранчева заправка

Інгредієнти:

  • запечений болгарський перець, перетертий у пюре, — 1 ст. л;
  • солодка гірчиця — 1 ч. л;
  • лимонний сік — 1 ч. л;
  • густий йогурт — 3 ст. л;
  • сіль і перець.

Ця заправка підходить до овочевих салатів, а також може стати легшою заміною майонезу.

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Фото: treskablog

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