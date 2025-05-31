Родзинка будь-якої страви: 5 найсмачніших заправок до м'яса, салатів і риби
Весна і літо — пора свіжих овочів і фруктів, а також салатів із них. А що краще підкреслить смак, ніж ідеальний соус або заправка? Саме час пошукати рецепти, які будь-який набір овочів перетворять на кулінарний шедевр.
У своєму блозі експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич поділилася перевіреними способами приготувати оптимальні заправки. Пропонуємо взяти їх на озброєння.
Класична заправка вінегрет (для салатів, риби та овочів)
Інгредієнти:
- оливкова олія — 3 ст. л;
- яблучний або виноградний оцет — 1 ст. л;
- мед — 1 ч. л;
- гірчиця — 1 ч. л;
- сіль і перець за смаком.
Усі інгредієнти змішати до однорідної маси. Така заправка можеш зберігатися в холодильнику до тижня.
Йогуртова заправка з травами
Інгредієнти:
- густий йогурт — 3 ст. л;
- оливкова олія — 1 ч. л;
- лимонний сік — 1 ч. л;
- подрібнені кріп, петрушка, базилік, зелена цибуля;
- сіль і перець за смаком.
Заправка чудово доповнить смак овочевих салатів і картоплі, особливо молодої.
Медово-гірчична заправка з апельсином
Інгредієнти:
- мед — 1 ст. л;
- гірчиця — 1 ст. л;
- апельсиновий сік — 1 ст. л;
- оливкова олія — 2 ст. л.
Її використовують як добавку до курки, качки, салатів із додаванням м'яса цієї птиці, теплих салатів.
Горіхово-бальзамічна заправка
Інгредієнти:
- горіхова або гарбузова олія — 2 ст. л;
- бальзамічний оцет — 1 ст. л;
- подрібнений зубчик часнику — 1 шт;
- сіль.
Така заправка ідеально підійде до сирної тарілки та салатів із сиром.
Помаранчева заправка
Інгредієнти:
- запечений болгарський перець, перетертий у пюре, — 1 ст. л;
- солодка гірчиця — 1 ч. л;
- лимонний сік — 1 ч. л;
- густий йогурт — 3 ст. л;
- сіль і перець.
Ця заправка підходить до овочевих салатів, а також може стати легшою заміною майонезу.
Раніше Фокус писав:
Як приготувати найамериканський салат із капусти, родзинкою якого є оригінальна заправка.
Рецепт заправки для борщу, яку можна використовувати і як салат.
Ми також писали, що потрібно для приготування смачного салату з тунцем і медовою заправкою.