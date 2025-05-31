31 мая 2025 года: мученика Ермия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выяснять отношения и выносить из дома мусор. Теплый день к большому урожаю хлеба.

Related video

Что случилось 31 мая?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Ермии (или Иеремии). Ермий был ранним христианским святым, который жил в III веке. По преданию, Ермий был из города Сирии по имени Бетелехем. Ермий принял крещение и стал страстным проповедником евангелия, учитывая все риски и преследования, связанные с его верой во Христа. Ермий был арестован и подвергнут жестоким пыткам за отказ отречься от своей веры. Его мучения были изощренными и включали пытки, голод и заключение в темницу. Несмотря на все страдания, Ермий отказался изменить свои убеждения и оставался верен Христу до самой смерти.

Что нельзя делать 31 мая:

выяснять отношения;

выносить из дома мусор;

давать взаймы деньги;

носить пустой кошелек.

Народные приметы и поверья:

плохая погода — зимой будет холодно;

много росы — день будет ясным;

теплый день к большому урожаю хлеба;

утром туман — к урожаю грибов;

пауки плетут много паутины — погода улучшиться.

День ангела празднуют:

Роман, Кристина.

Родились 31 мая:

1930 год — Клинт Иствуд, американский киноактер и режиссер, обладатель четырех премий "Оскар".

Также в этот день:

1859 год — в Лондоне запускают знаменитые часы Биг Бен на башне парламента;

1868 год — в Париже проходит первая велосипедная гонка;

1870 год — профессор Эдвард Джозеф де Смедт из компании American Asphalt получает патент на асфальт;

1879 год — в Берлине открывают первую в мире электрическую железную дорогу и демонстрируют первый электропоезд;

1894 год — открывают электрический трамвай во Львове;

1988 год — Всемирная организация здравоохранения объявляет 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day).

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.