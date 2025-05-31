31 травня 2025 року: мученика Єрмія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки і виносити з дому сміття. Теплий день до великого врожаю хліба.
Що сталося 31 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Єрмія (або Єремії). Єрмій був раннім християнським святим, який жив у III столітті. За переказами, Єрмій був із міста Сирії на ім'я Бетелехем. Єрмій прийняв хрещення і став пристрасним проповідником євангелія, з огляду на всі ризики і переслідування, пов'язані з його вірою в Христа. Єрмія заарештували і піддали жорстоким тортурам за відмову відректися від своєї віри. Його муки були витонченими і включали тортури, голод і ув'язнення в темницю. Незважаючи на всі страждання, Єрмій відмовився змінити свої переконання і залишався вірним Христу до самої смерті.
Що не можна робити 31 травня:
- з'ясовувати стосунки;
- виносити з дому сміття;
- позичати гроші;
- носити порожній гаманець.
Народні прикмети та повір'я:
- погана погода — взимку буде холодно;
- багато роси — день буде ясним;
- теплий день — до великого врожаю хліба;
- вранці туман — до врожаю грибів;
- павуки плетуть багато павутини — погода покращиться.
День ангела святкують:
Роман, Христина.
Народилися 31 травня:
1930 рік — Клінт Іствуд, американський кіноактор і режисер, володар чотирьох премій "Оскар".
Також цього дня:
1859 рік — у Лондоні запускають знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту;
1868 рік — у Парижі відбуваються перші велосипедні перегони;
1870 рік — професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt отримує патент на асфальт;
1879 рік — у Берліні відкривають першу у світі електричну залізницю і демонструють перший електропоїзд;
1894 рік — відкривають електричний трамвай у Львові;
1988 рік — Всесвітня організація охорони здоров'я оголошує 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day).
Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.