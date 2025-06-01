Сыграла жену Орсона: умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффи, — СМИ (фото)

В возрасте 71 год умерла звезда популярного американского телесериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффи, которая сыграла персонажку Альму Ходж — жену стоматолога Орсона Ходжа. Женщина на протяжении последних лет своей жизни страдала от рака.

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О смерти известной актрисы рассказали в издании BBC.

Звезда "Отчаянных домохозяек" умерла в Калифорнии, находясь в собственном доме. О смерти сообщила семья женщины.

Муж актрисы, Джозеф Келл, сообщил Variety, что он "потерял любовь всей своей жизни", а США "потеряли одну из своих самых милых актрис".

"Ее будет не хватать", — отметил он.

Элис, дочь Валери Махаффи и Джозефа Келла, написала на своей странице в социальных сетях, что "у нее нет слов".

"Рак — это ужас. Я буду искать тебя во все самые интересные моменты жизни. Я знаю, что именно там ты будешь", — цитирует BBC ее слова.

AP | актриса Валери Махаффи

Валери Махаффи в "Отчаянных домохозяйках"

В "Отчаянных домохозяйках" Валери Махаффи появилась в третьем сезоне. В сериале она играла Альму Ходж — жену стоматолога Орсона Ходжа (актер Кайл Маклахлен), который появился на экране во втором сезоне сериала. Он становится мужем одной из главных героинь сериала Бри Ван де Камп (актриса Марсия Кросс).

Скрин из сериала | Валери Махаффи в "Отчаянных домохозяйках"

Валери Махаффи сыграла первую жену врача, которая при загадочных обстоятельствах исчезла. Узнав о новой жене Орсона Ходжа, Альма Ходж снова появилась в его жизни, чтобы помешать. Персонаж умирает в результате случайного несчастного случая в конце третьего сезона "Отчаянных домохозяек".

Не "домохозяйками" едиными: чем еще прославилась Валери Махаффи

Актриса Валери Махаффи, кроме самой известной своей роли в "Отчаянных домохозяйках", за более чем 50-летнюю карьеру съемок в кино сыграла еще ряд ролей.

Впервые на экранах ее имя засветилось в 1977 году в фильме "Скажи мне мое имя". Далее были в основном телесериалы, которым Валери Махаффи посвятила большую часть своего творчества. Это в частности были такие сериалы как "Скорая помощь", "Человек в высоком замке", "Хор" и другие.

В 1992 году Валери Махаффи получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль в комедии "Северная экспозиция".

Также Валери Махаффи снялась в сериале "Молодой Шелдон" и спин-офф "Теории большого взрыва".

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