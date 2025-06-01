Зіграла дружину Орсона: померла зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Валері Махаффі, — ЗМІ (фото)

У віці 71 рік померла зірка популярного американського телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки" Валері Махаффі, яка зіграла персонажку Альму Ходж — дружину стоматолога Орсона Ходжа. Жінка упродовж останніх років свого життя страждала від раку.

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Про смерть відомої акторки розповіли у виданні BBC.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" померла у Каліфорнії, перебуваючи у власному будинку. Про смерть сповістила сім'я жінки.

Чоловік акторки, Джозеф Келл, повідомив Variety, що він "втратив кохання всього свого життя", а США "втратили одну зі своїх наймиліших акторок".

"Її не вистачатиме", — зазначив він.

Еліс, донька Валері Махаффі та Джозефа Келла, написала на своїй сторінці у соціальних мережах, що "у неї немає слів".

"Рак — це жах. Я шукатиму тебе в усі найцікавіші моменти життя. Я знаю, що саме там ти будеш", — цитує BBC її слова.

AP | акторка Валері Махаффі

Валері Махаффі у "Відчайдушних домогосподарках"

У "Відчайдушних домогосподарках" Валері Махаффі з'явилася у третьому сезоні. У серіалі вона грала Альму Ходж — дружину стоматолога Орсона Ходжа (актор Кайл Маклахлен), який з'явився на екрані у другому сезоні серіалу. Він стає чоловіком однієї з головних героїнь серіалу Брі Ван де Камп (акторка Марсія Кросс).

Скрін з серіалу | Валері Махаффі у "Відчайдушних домогосподарках"

Валері Махаффі зіграла першу дружину лікаря, яка за загадкових обставин зникла. Дізнавшись про нову дружину Орсона Ходжа, Альма Ходж знову з'явилася в його житті, аби стати на заваді. Персонажка помирає внаслідок випадкового нещасного випадку наприкінці третього сезону "Відчайдушних домогосподарок".

Не "домогосподарками" єдиними: чим ще прославилася Валері Махаффі

Акторка Валері Махаффі, окрім найвідомішої своєї ролі у "Відчайдушних домогосподарках", за понад 50-річну кар'єру знімань у кіно зіграла ще низку ролей.

Вперше на екранах її ім'я засвітилося у 1977 році у фільмі "Скажи мені моє ім'я". Далі були здебільшого телесеріали, яким Валері Махаффі присвятила більшу частину своєї творчості. Це зокрема були такі серіали як "Швидка допомога", "Людина у високому замку", "Хор" та інші.

У 1992 році Валері Махаффі отримала премію "Еммі" за найкращу жіночу роль у комедії "Північна експозиція".

Також Валері Махаффі знялася у серіалі "Молодий Шелдон" та спін-офі "Теорії великого вибуху".

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