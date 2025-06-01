Зіграла дружину Орсона: померла зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Валері Махаффі, — ЗМІ (фото)
У віці 71 рік померла зірка популярного американського телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки" Валері Махаффі, яка зіграла персонажку Альму Ходж — дружину стоматолога Орсона Ходжа. Жінка упродовж останніх років свого життя страждала від раку.
Про смерть відомої акторки розповіли у виданні BBC.
Зірка "Відчайдушних домогосподарок" померла у Каліфорнії, перебуваючи у власному будинку. Про смерть сповістила сім'я жінки.
Чоловік акторки, Джозеф Келл, повідомив Variety, що він "втратив кохання всього свого життя", а США "втратили одну зі своїх наймиліших акторок".
"Її не вистачатиме", — зазначив він.
Еліс, донька Валері Махаффі та Джозефа Келла, написала на своїй сторінці у соціальних мережах, що "у неї немає слів".
"Рак — це жах. Я шукатиму тебе в усі найцікавіші моменти життя. Я знаю, що саме там ти будеш", — цитує BBC її слова.
Валері Махаффі у "Відчайдушних домогосподарках"
У "Відчайдушних домогосподарках" Валері Махаффі з'явилася у третьому сезоні. У серіалі вона грала Альму Ходж — дружину стоматолога Орсона Ходжа (актор Кайл Маклахлен), який з'явився на екрані у другому сезоні серіалу. Він стає чоловіком однієї з головних героїнь серіалу Брі Ван де Камп (акторка Марсія Кросс).
Валері Махаффі зіграла першу дружину лікаря, яка за загадкових обставин зникла. Дізнавшись про нову дружину Орсона Ходжа, Альма Ходж знову з'явилася в його житті, аби стати на заваді. Персонажка помирає внаслідок випадкового нещасного випадку наприкінці третього сезону "Відчайдушних домогосподарок".
Не "домогосподарками" єдиними: чим ще прославилася Валері Махаффі
Акторка Валері Махаффі, окрім найвідомішої своєї ролі у "Відчайдушних домогосподарках", за понад 50-річну кар'єру знімань у кіно зіграла ще низку ролей.
Вперше на екранах її ім'я засвітилося у 1977 році у фільмі "Скажи мені моє ім'я". Далі були здебільшого телесеріали, яким Валері Махаффі присвятила більшу частину своєї творчості. Це зокрема були такі серіали як "Швидка допомога", "Людина у високому замку", "Хор" та інші.
У 1992 році Валері Махаффі отримала премію "Еммі" за найкращу жіночу роль у комедії "Північна експозиція".
Також Валері Махаффі знялася у серіалі "Молодий Шелдон" та спін-офі "Теорії великого вибуху".
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