Помер актор Ед Гейл, який зіграв ляльку Чакі

Ед Гейл, який народився з карликовістю, зіграв культового персонажа в трьох фільмах франшизи. До своєї смерті він перебував під слідством за звинуваченням у сексуальному злочині.

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Про це пише TMZ.

Трейлер фільму "Дитячі ігри", де вперше з'являється Чакі

61-річний Ед Гейл помер у хоспісі в Лос-Анджелесі 27 травня. Його смерть підтвердила племінниця актора — Кейсі Гейл у пості в соцмережах. Жінка написала, що Ед "відважив останній уклін і тепер буде хедлайнером у загробному житті". Причина його смерті не розголошується.

Кейсі нагадала, що Ед Ґейл у 20 років дістався автостопом до Каліфорнії з Мічигану, маючи в кишені лише 41 долар, і знявся в понад 130 фільмах, телешоу та рекламних роликах.

Його дебютом стала головна роль Говарда у фільмі 1986 року "Говард-качка". У 1988 році Ед Гейл зіграв Чакі у фільмі жахів "Дитячі ігри", а потім повернувся до зіркової ролі у двох сиквелах: "Дитячі ігри 2" і "Наречена Чакі".

Лялька Чакі стала культовим персонажем Фото: скриншот

У квітні 2023 року Гейла звинуватила група онлайн-мисливців за педофілами, відома як "Creep Catchers Unit", у тому, що він намагався схилити до сексу кількох неповнолітніх.

У нього було вилучено смартфони поліцією Лос-Анджелеса (LAPD) під час обшуку 19 квітня, але на той момент він не був звинувачений і не заарештований. До своєї смерті Ед Гейл залишався під слідством поліції Лос-Анджелеса й окружного прокурора округу Лос-Анджелес.

Нагадаємо, лялька Чакі стала культовим персонажем фільмів жахів завдяки сценаристу Дону Манчіні, продюсеру Девіду Кіршнеру і режисерові Тому Голланду. Вони придумали ляльку "Хороший хлопчик", якого за сюжетом оживляв серійний вбивця Чарльз Лі Рей, який втік, завдяки обряду вуду. Повне ім'я Чакі, Чарльз Лі Рей, походить від імен сумнозвісних убивць — Чарльза Менсона (глави культу "Сім'я"), Лі Гарві Освальда (убивці Джона Кеннеді) і Джеймса Ерла Рея (убивці Мартіна Лютера Кінга).

Ед Гейл зіграв Чакі у трьох фільмах

Критики називали "Дитячі ігри" веселим і "енергійним фільмом жахів". А Лялька Чакі стала культовим персонажем поп-культури.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 95-річний актор Джин Гекмен і його дружина могли померти через щурів.

А на початку квітня стало відомо, що помер актор Вел Кілмер, який зіграв роль Джима Моррісона в культовому фільмі-автобіографії "The Doors".