Умер актер Эд Гейл, сыгравший куклу Чаки

Эд Гейл, родившийся с карликовостью, сыграл культового персонажа в трех фильмах франшизы. До своей смерти он находился под следствием по обвинению в сексуальном преступлении.

Related video

Об этом пишет TMZ.

Трейлер фильма "Детские игры", где впервые появляется Чаки

61-летний Эд Гейл умер в хосписе в Лос-Анджелесе 27 мая. Его смерть подтвердила племянница актера – Кейси Гейл в посте в соцсетях. Женщина написала, что Эд "отвесил последний поклон и теперь будет хедлайнером в загробной жизни". Причина его смерти не разглашается.

Кейси напомнила, что Эд Гейл в 20 лет добрался автостопом до Калифорнии из Мичигана, имея в кармане всего 41 доллар, и снялся в более чем 130 фильмах, телешоу и рекламных роликах.

Его дебютом стала главная роль Говарда в фильме 1986 года "Говард-утка" . В 1988 году Эд Гейл сыграл Чаки в фильме ужасов "Детские игры", а потом вернулся к звездной роли в двух сиквелах: "Детские игры 2" и "Невеста Чаки".

Кукла Чаки стала культовым персонажем Фото: скриншот

В апреле 2023 года Гейл был обвинен группой онлайн-охотников за педофилами, известной как "Creep Catchers Unit", в том, что он пытался склонить к сексу нескольких несовершеннолетних.

У него были изъяты смартфоны полицией Лос-Анджелеса (LAPD) во время обыска 19 апреля, но на тот момент он не был обвинен и не арестован. До своей смерти Эд Гейл оставался под следствием полиции Лос-Анджелеса и окружного прокурора округа Лос-Анджелес.

Напомним, кукла Чаки стала культовым персонажем фильмов ужасов благодаря сценаристу Дону Манчини, продюсеру Дэвиду Киршнеру и режиссеру Тому Холланду. Они придумали куклу "Хороший мальчик", которого по сюжету оживлял сбежавший серийный убийца Чарльз Ли Рэй благодаря обряду вуду. Полное имя Чаки, Чарльз Ли Рэй, происходит от имен печально известных убийц — Чарльза Мэнсона (главы культа "Семья"), Ли Харви Освальда (убийцы Джона Кеннеди) и Джеймса Эрла Рэя (убийцы Мартина Лютера Кинга).

Эд Гейл сыграл Чаки в трех фильмах

Критики называли "Детские игры" веселым и "энергичным фильмом ужасов". А Кукла Чаки стала культовым персонажем поп-культуры.

Напомним, ранее стало известно, что 95-летний актер Джин Хэкмен и его жена могли умереть из-за крыс.

А в начале апреля стало известно, что умер актер Вэл Килмер, сыгравший роль Джима Моррисона в культовом фильме-автобиографии "The Doors".