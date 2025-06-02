Историческое достижение: украинка впервые вошла в топ 8 конкурса "Мисс Мира"

Модель Мария Мельниченко представила Украину на международном конкурсе красоты "Мисс мира 2025" и заняла восьмое место. Девушка впервые прокомментировала участие в конкурсе: говорит, что до сих пор не верит в свое достижение.

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Об этом Мария Мельниченко рассказала на своей странице в Instagram.

"До сих пор не верю, что это говорю, но вчера я достойно вошла в топ-8 среди 108 стран на конкурсе "Мисс Мира". Это — самый высокий результат Украины за всю историю участия в этом конкурсе. И я не могу поверить, что именно мне выпала честь его создать", — написала девушка.

Мария также поблагодарила каждого, кто в нее верил, потому что даже она сама колебалась.

"Это был путь, который изменил меня и историю Украины навсегда", — подытожила модель.

Добавим, что в финале конкурса украинка появилась в вечернем платье с особым символизмом. Наряд получил название "Величие природы". В "Мисс Украина 2024" отметили, что глубокий изумрудный оттенок напоминает о величии Карпатских лесов, где каждое дерево дышит свободой, а каждый холм сохраняет силу поколений.

"Величие Природы" — это метафора гармонии: между женщиной и природой, традицией и современностью, Украиной и миром. Образ, говорящий без слов — о красоте, достоинстве и несокрушимом духе", — добавили в "Мисс Украина 2024".

"Мисс мира 2025": кто победил

Гранд-финал международного конкурса красоты "Мисс мира" состоялся в индийском городе Хайдарабад. Победительницей стала представительница Таиланда Опал Сучата. Девушка стала первой в истории своей страны, кто завоевал титул самого престижного конкурса красоты в мире.

Кто такая Мария Мельниченко

Напомним, 20-летняя Мария Мельниченко из Киева стала победительницей национального конкурса красоты "Мисс Украина 2024". Мария является студенткой Государственного налогового университета, совмещая учебу с карьерой модели. В течение 10 лет она активно занималась бально-спортивными танцами, что помогло ей развить изящество и харизму, а также приобрести навыки, которые стали важными в ее карьере. Кроме того, Мельниченко является мастерицей лыжного и сноубордического катания, а также регулярно занимается теннисом, поддерживая активный образ жизни. Мария активно поддерживает благотворительные инициативы, в том числе по пошиву женской формы для военнослужащих.

Во время общения с Фокусом победительница "Мисс Украина 2024" призналась, что положительно реагирует на хейт, а на конкурсе девочек объединил процесс сбора помощи защитникам.