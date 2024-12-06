Киевлянка Мария Мельниченко получила титул "Мисс Украина 2024"

Победительница конкурса "Мисс Украина 2024" будет представлять Украину на престижном конкурсе "Мисс мира", который состоится в следующем году.

20-летняя Мария Мельниченко из Киева стала победительницей национального конкурса красоты "Мисс Украина 2024". Об этом девушка сообщила у себя на странице в инстаграме.

"Я — Мисс Украина 2024! Мое сердце переполнено эмоциями: гордостью, благодарностью и трепетным волнением перед будущим. Этот титул для меня не только о красоте, а о возможности говорить о моей стране, рассказывать миру о ее силе и несокрушимости! Этот день — только начало. Впереди новые вызовы и миссия представлять Украину на мировой арене. Я обещаю работать упорно, чтобы оправдать ваше доверие", — написала девушка.

Заметим, что Мария одержала заслуженную победу среди многочисленных участниц и теперь представит Украину на международном конкурсе "Мисс мира", который состоится в следующем году. Известно, что Мария является студенткой Государственного налогового университета, совмещая учебу с карьерой модели. На протяжении 10 лет она активно занималась бально-спортивными танцами, что помогло ей развить изящество и харизму, а также приобрести навыки, которые стали важными в ее карьере. Кроме того, Мельниченко является мастером лыжного и сноубордического катания, а также регулярно занимается теннисом, поддерживая активный образ жизни.

Во время конкурса Мария поразила жюри и зрителей не только своей внешностью, но и интеллектом, уверенностью и активной гражданской позицией. Она также активно поддерживает военные сборы и благотворительные инициативы, что делает ее примером для молодежи и придает дополнительную глубину ее победе.

Известно также, что первой Вице-мисс стала еще одна киевлянка — 24-летняя Ирина Макарова, а титул второй вице-мисс получила 21-летняя Виктория Гудим из Львова. Всего в конкурсе приняли участие 18 девушек.

Благодаря победе на национальном конкурсе, Мария Мельниченко теперь готовится к участию в конкурсе "Мисс мира", где будут выбраны самые красивые и талантливые девушки планеты.

Напомним, ранее мы писали, "Мисс Вселенная Украина 2024" показала три дефиле для финала конкурса.

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