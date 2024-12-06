Киянка Марія Мельниченко здобула титул "Міс Україна 2024"

Переможиця конкурсу "Міс Україна 2024" представлятиме Україну на престижному конкурсі "Міс Світу", який відбудеться наступного року.

20-річна Марія Мельниченко з Києва стала переможницею національного конкурсу краси "Міс Україна 2024". Про це дівчина повідомила у себе на сторінці в Інстаграм.

"Я — Міс Україна 2024! Моє серце переповнене емоціями: гордістю, вдячністю і трепетним хвилюванням перед майбутнім. Цей титул для мене не тільки про красу, а про можливість говорити про мою країну, розповідати світу про її силу та незламність! Цей день — лише початок. Попереду нові виклики й місія представляти Україну на світовій арені. Я обіцяю працювати наполегливо, щоб виправдати вашу довіру", — написала дівчина.

Зауважимо, що Марія здобула заслужену перемогу серед численних учасниць і тепер представить Україну на міжнародному конкурсі "Міс Світу", який відбудеться наступного року. Відомо, що Марія є студенткою Державного податкового університету, поєднуючи навчання з кар'єрою моделі. Протягом 10 років вона активно займалася бально-спортивними танцями, що допомогло їй розвинути витонченість і харизму, а також здобути навички, які стали важливими в її кар'єрі. Крім того, Мельниченко є майстром лижного та сноубордичного катання, а також регулярно займається тенісом, підтримуючи активний спосіб життя.

Під час конкурсу Марія вразила журі та глядачів не тільки своєю зовнішністю, але й інтелектом, впевненістю та активною громадянською позицією. Вона також активно підтримує військові збори та благодійні ініціативи, що робить її прикладом для молоді і надає додаткову глибину її перемозі.

Відомо також, що першою Віце-міс стала ще одна киянка — 24-річна Ірина Макарова, а титул другої Віце-міс здобула 21-річна Вікторія Гудим зі Львова. Загалом у конкурсі взяли участь 18 дівчат.

Завдяки перемозі на національному конкурсі, Марія Мельниченко тепер готується до участі у конкурсі "Міс Світу", де будуть обрані найгарніші та найталановитіші дівчата планети.

Нагадаємо, раніше ми писали, "Міс Всесвіт Україна 2024" показала три дефіле для фіналу конкурсу.

Крім цього, Фокус писав, що "Міс Всесвіт Україна 2024" Аліна Пономаренко "в броні" показала національний костюм.