Історичне досягнення: українка вперше увійшла в топ 8 конкурсу "Міс Світу"

Модель Марія Мельниченко представила Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс світу 2025" та зайняла восьме місце. Дівчина вперше прокоментувала участь у конкурсі: каже, що досі не вірить у своє досягнення.

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Про це Марія Мельниченко розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Досі не вірю, що це кажу, але вчора я гідно увійшла до топ-8 серед 108 країн на конкурсі "Міс Світу". Це — найвищий результат України за всю історію участі в цьому конкурсі. І я не можу повірити, що саме мені випала честь його створити", — написала дівчина.

Марія також подякувала кожному, хто в неї вірив, бо навіть вона сама вагалася.

"Це був шлях, який змінив мене та історію України назавжди", — підсумувала модель.

Додамо, що у фіналі конкурсу українка з’явилася у вечірній сукні з особливим символізмом. Вбрання отримало назву "Велич природи". У "Міс Україна 2024" зазначили, що глибокий смарагдовий відтінок нагадує про велич Карпатських лісів, де кожне дерево дихає свободою, а кожен пагорб зберігає силу поколінь.

"Велич Природи" — це метафора гармонії: між жінкою і природою, традицією і сучасністю, Україною і світом. Образ, що промовляє без слів — про красу, гідність і незламний дух", — додали в "Міс Україна 2024".

"Міс світу 2025": хто переміг

Гранд-фінал міжнародного конкурсу краси "Міс світу" відбувся в індійському місті Хайдарабад. Переможницею стала представниця Таїланду Опал Сучата. Дівчина стала першою в історії своєї країни, хто виборов титул найпрестижнішого конкурсу краси у світі.

Хто така Марія Мельниченко

Нагадаємо, 20-річна Марія Мельниченко з Києва стала переможницею національного конкурсу краси "Міс Україна 2024". Марія є студенткою Державного податкового університету, поєднуючи навчання з кар'єрою моделі. Протягом 10 років вона активно займалася бально-спортивними танцями, що допомогло їй розвинути витонченість і харизму, а також здобути навички, які стали важливими в її кар'єрі. Крім того, Мельниченко є майстринею лижного та сноубордичного катання, а також регулярно займається тенісом, підтримуючи активний спосіб життя. Марія активно підтримує благодійні ініціативи, в тому числі з пошиття жіночої форми для військовослужбовиць.

Під час спілкування з Фокусом переможниця "Міс Україна 2024" зізналася, що позитивно реагує на хейт, а на конкурсі дівчаток об'єднав процес збору допомоги захисникам.