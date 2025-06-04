"Беру в долг у мамы": миллиардер признался, что у него нет денег на свадьбу (фото)

27-летний американский YouTube-блогер Джимми Дональдсон, более известный под именем MrBeast, состояние которого оценивается в миллиард долларов, признался, что у него "очень мало денег", и ему нужна поддержка семьи, чтобы профинансировать свою предстоящую свадьбу с невестой Теей Бойсен.

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Об этом пишет Daily Mail.

Джимми в ответе на пост в X (ранее Twitter), где MrBeast описывался как "единственный миллиардер моложе 30 лет, не унаследовавший свое богатство", написал:

"У меня лично очень мало денег, потому что я все реинвестирую (думаю, в этом году мы потратим около четверти миллиарда на контент). По иронии судьбы, я на самом деле беру деньги в долг у мамы, чтобы оплатить свою предстоящую свадьбу, лол. Но, конечно, на бумаге мой бизнес стоит много".

Фото: Скриншот

Блогер с более чем 400 миллионами подписчиков не только публикует посты на различных платформах социальных сетей, но и является ведущим реалити-шоу Beast Games, победитель первого сезона которого получил рекордный приз в размере $10 миллионов.

Одно из соревнований блогера – достать бриллиантовые часы Rolex

Его видео часто демонстрируют опасные трюки и розыгрыши больших денег. На ежегодной предварительной презентации Amazon в мае было объявлено, что самое популярное незапланированное шоу Prime Video продлено на 2 и 3 сезоны.

MrBeast познакомился с Бойсен, которая также является популярным блогером, в 2022 году, когда он посещал ее родную страну, Южную Африку. Пара начала встречаться примерно через месяц и дебютировала вместе на красной дорожке на церемонии вручения премии Kids' Choice Awards в апреле 2022 года.

Влюбленные обручились на Рождество в 2024 году.

Пара планирует свадьбьбу в кругу родных и близких Фото: Instagram/mrbeast

Говоря о грядущей свадьбе, Джеймс отмечает, что это будет праздник для узкого круга родных и близких.

"Я не беру отпуск из-за того, как много работаю, поэтому я определенно хочу убедиться, что свадьба станет временем, чтобы отпраздновать и провести время с друзьями и семьей, с которыми нам действительно нравится проводить время. Это будет лучший способ отдохнуть и насладиться всем", — говорил он.

Бойсен добавила, что они думают связать себя узами брака на острове.

"Мы думаем сделать это где-нибудь на острове, где мы будем далеко от всех. Мы не собираемся устраивать большую, экстравагантную свадьбу. Это будет мило, но, безусловно, это будет интимно [с] близкими родственниками и друзьями", — добавила Теа.

Ранее Фокус писал, что:

MrBeast построил и передал 100 домов нуждающимся семьям. Новый проект пополнил серию благотворительных акций популярного блогера, направленных на использование его платформы для социального воздействия.

Год назад он разыграл 26 электромобилей Tesla в честь своего дня рождения.

Мы также рассказывали, что MrBeast "похоронил" себя заживо и вел трансляцию из гроба.