Блогер MrBeast "похоронил" себя заживо и вел трансляцию из гроба (видео)
Джимми Дональдсон провел под землей 50 часов и был несказанно рад, когда его откопали.
Американский YouTube-блогер Джимми Дональдсон (MrBeast), известный своей филантропией и дорогими постановочными трюками, решился на новый эксперимент.
На этот раз он более двух суток провел в закопанном гробу. "Похоронив" себя заживо, он записывал ролик из-под земли и транслировал его в Youtube.
В начале ролика MrBeast рассказал своим подписчикам, что сильно волнуется, а также показал, как подготовился к пребыванию под землей. Блогер запасся едой, водой, а также несколькими пустыми бутылками для отправления естественных потребностей.
Перед экспериментом гроб оборудовали системой вентиляции, за состоянием Дональдсона удаленно наблюдали врачи, сам MrBeast регулярно общался по рации с друзьями.
На первые возникшие проблемы мужчина начал жаловаться через 30 часов после того, как его закопали.
"У меня болит спина, начинаю чувствовать клаустрофобию, мне скучно, я плохо пахну", – поделился блогер.
Всего мужчине удалось провести под землей 50 часов, после чего его выкопали с помощью трактора. Дональдсон был так рад своему возвращению, что от избытка чувств расплакался на камеру.
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