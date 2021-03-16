Блогер из Британии поделился впечатлениями от поездки в харьковском метро (видео)

О своих приключениях в первой столице Бенджамин Рич рассказал в своем видеоролике

В Youtube появилось видео известного британского блогера Бенджамина Рича, которое тот записал в Харькове.

Мужчина, побывавший в первой столице Украины, снял ролик, в котором рассказал, как добирался от станции метро "Имени Александра Масельского" до автовокзала на проспекте Гагарина, чтобы затем приобрести билет на автобус в Днепр, а после – продолжить свое путешествие до Азовского моря.

Британцу в Харькове понравилось не всё, так, окраину мегаполиса он назвал "гопниквилем", также блогер посетовал на грязные тротуары.

Но больше всего проблем у него возникло в самом метро. Для покупки одноразового билета, Рич пытался разменять 50-гривневую банкноту в переходе, однако продавцы ему в этом отказали. В итоге, "мелкие" деньги Бенджамину удалось получить в отделении банка.

Также англичанина удивили харьковские цены на алкоголь. Рич купил за 35 гривен две банки пива и, удивившись столь низкой цене, угостил пивом местного бездомного.

[ + – ] Видеоролик Бенджамина Рича

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и "Киевский метрополитен" подписали кредитно соглашение на 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро. За деньги ЕБРР город сможет купить 10 новых составов по 5 вагонов каждый. Новые составы будут работать на Сирецко-Печерской линии метро.

Также в киевском метрополитене появилась карта первых свиданий, на которой показаны самые популярные места для романтических свиданий. Чаще всего влюбленные пары назначают встречи на "Контрактовой площади", "Арсенальной", "Крещатике", "Льва Толстого" и "Золотых Воротах".

В Киеве на одной из станций метрополитена появился рекламный щит, призывающий смотреть "5 канал" из-за того, что он "бесит москалей".

"Включай Пятый! Москалей это бесит", – гласит лозунг на баннере. Его дополняет фотография улыбающейся ведущей телепрограммы "Рандеву" Янины Соколовой.