Блогер из Британии поделился впечатлениями от поездки в харьковском метро (видео)
О своих приключениях в первой столице Бенджамин Рич рассказал в своем видеоролике
В Youtube появилось видео известного британского блогера Бенджамина Рича, которое тот записал в Харькове.
Мужчина, побывавший в первой столице Украины, снял ролик, в котором рассказал, как добирался от станции метро "Имени Александра Масельского" до автовокзала на проспекте Гагарина, чтобы затем приобрести билет на автобус в Днепр, а после – продолжить свое путешествие до Азовского моря.
Британцу в Харькове понравилось не всё, так, окраину мегаполиса он назвал "гопниквилем", также блогер посетовал на грязные тротуары.
Но больше всего проблем у него возникло в самом метро. Для покупки одноразового билета, Рич пытался разменять 50-гривневую банкноту в переходе, однако продавцы ему в этом отказали. В итоге, "мелкие" деньги Бенджамину удалось получить в отделении банка.
Также англичанина удивили харьковские цены на алкоголь. Рич купил за 35 гривен две банки пива и, удивившись столь низкой цене, угостил пивом местного бездомного.
Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и "Киевский метрополитен" подписали кредитно соглашение на 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро. За деньги ЕБРР город сможет купить 10 новых составов по 5 вагонов каждый. Новые составы будут работать на Сирецко-Печерской линии метро.
Также в киевском метрополитене появилась карта первых свиданий, на которой показаны самые популярные места для романтических свиданий. Чаще всего влюбленные пары назначают встречи на "Контрактовой площади", "Арсенальной", "Крещатике", "Льва Толстого" и "Золотых Воротах".
В Киеве на одной из станций метрополитена появился рекламный щит, призывающий смотреть "5 канал" из-за того, что он "бесит москалей".
"Включай Пятый! Москалей это бесит", – гласит лозунг на баннере. Его дополняет фотография улыбающейся ведущей телепрограммы "Рандеву" Янины Соколовой.