Блогер з Британії поділився враженнями від поїздки в харківському метро (відео)
Про свої пригоди в першій столиці Бенджамін Річ розповів у своєму відеоролику
У Youtube з'явилося відео відомого британського блогера Бенджаміна Річа, яке той записав у Харкові.
Чоловік, який побував у першій столиці України, зняв ролик, у якому розповів, як добирався від станції метро "Імені Олександра Масельського" до автовокзалу на проспекті Гагаріна, щоб потім придбати квиток на автобус в Дніпро, а потім — продовжити свою подорож до Азовського моря.
Британцеві в Харкові сподобалося не все. Так, околицю мегаполісу він назвав "гопниквілем", також блогер поскаржився на брудні тротуари.
Але найбільше проблем у нього виникло в самому метро. Для покупки одноразового квитка Річ намагався розміняти 50-гривневу банкноту в переході, однак продавці йому в цьому відмовили. Зрештою "дрібні" гроші Бенджаміну вдалося отримати у відділенні банку.
Також англійця здивували харківські ціни на алкоголь. Річ купив за 35 гривень дві банки пива і, здивувавшись такій низькій ціні, пригостив пивом місцевого бездомного.
Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку і "Київський метрополітен" підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро. За гроші ЄБРР місто зможе купити 10 нових складів по 5 вагонів кожний. Нові склади будуть працювати на Сирецько-Печерській лінії метро.
Також у київському метрополітені з'явилася карта перших побачень, на якій показані найпопулярніші місця для романтичних побачень. Найчастіше закохані пари призначають зустрічі на "Контрактовій площі", "Арсенальній", "Хрещатику", "Льва Толстого" і "Золотих Воротах".
У Києві на одній зі станцій метрополітену з'явився рекламний щит, який закликає дивитися "5 канал" через те, що він "бісить москалів".
"Вмикай П'ятий! Москалів це бісить", — говорить гасло на банері. Його доповнює фотографія усміхненої ведучою телепрограми "Рандеву" Яніни Соколової.