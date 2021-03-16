Блогер з Британії поділився враженнями від поїздки в харківському метро (відео)

Про свої пригоди в першій столиці Бенджамін Річ розповів у своєму відеоролику

У Youtube з'явилося відео відомого британського блогера Бенджаміна Річа, яке той записав у Харкові.

Чоловік, який побував у першій столиці України, зняв ролик, у якому розповів, як добирався від станції метро "Імені Олександра Масельського" до автовокзалу на проспекті Гагаріна, щоб потім придбати квиток на автобус в Дніпро, а потім — продовжити свою подорож до Азовського моря.

Британцеві в Харкові сподобалося не все. Так, околицю мегаполісу він назвав "гопниквілем", також блогер поскаржився на брудні тротуари.

Але найбільше проблем у нього виникло в самому метро. Для покупки одноразового квитка Річ намагався розміняти 50-гривневу банкноту в переході, однак продавці йому в цьому відмовили. Зрештою "дрібні" гроші Бенджаміну вдалося отримати у відділенні банку.

Також англійця здивували харківські ціни на алкоголь. Річ купив за 35 гривень дві банки пива і, здивувавшись такій низькій ціні, пригостив пивом місцевого бездомного.

[ + – ] Відеоролик Бенджаміна Річа

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку і "Київський метрополітен" підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро. За гроші ЄБРР місто зможе купити 10 нових складів по 5 вагонів кожний. Нові склади будуть працювати на Сирецько-Печерській лінії метро.

Також у київському метрополітені з'явилася карта перших побачень, на якій показані найпопулярніші місця для романтичних побачень. Найчастіше закохані пари призначають зустрічі на "Контрактовій площі", "Арсенальній", "Хрещатику", "Льва Толстого" і "Золотих Воротах".

У Києві на одній зі станцій метрополітену з'явився рекламний щит, який закликає дивитися "5 канал" через те, що він "бісить москалів".

"Вмикай П'ятий! Москалів це бісить", — говорить гасло на банері. Його доповнює фотографія усміхненої ведучою телепрограми "Рандеву" Яніни Соколової.