Блогер показала, чем занимается домашний кот, когда его никто не видит (видео)

За стенами дома животное превратилось в охотника и доказало, что прекрасно умеет добывать себе еду.

Пользователь TikTok под ником icatvasya продемонстрировала, что на протяжении дня видит и чем занимается обычный домашний кот, повесив ему на ошейник камеру GoPro.

Вася, а именно так зовут кота, гонял с камерой несколько часов, раскрыв все свои маршруты и любимые места.

После завтрака животное отправилось на улицу, где сначала повалялось рядом с соседским котом, а потом помчалось в лес. И вот именно там его ждали куда более интересные приключения. Вася поймал птицу, которую пришлось делить с невесть откуда взявшимся соплеменником, а затем его добычей стала небольшая ящерица.

После такого ужина кот наконец вернулся домой, а запись с его ошейника перекочевала в соцсети. Кроме TikTok, она также появилась на YouTube-канале "Дневник Кота". Пользователям так понравилось наблюдать за похождениями пушистого товарища, что они попросили хозяйку показать еще больше подобных записей.

[ + – ] Видео о похождениях кота получилось очень забавным, и зрители требуют продолжения

Тем временем автор популярных мемов россиянка Дарья Бородулина решила зарегистрировать торговый знак, чтобы защитить права на свой мем "Наташа, мы все уронили". Как призналась блогерша, она приняла решение по совету юриста, когда заметила, что ее изображение начали использовать в коммерческих целях. Поначалу она лояльно относилась к публикации мемов в социальных сетях, однако недавно за мемы взялись крупные компании.

Напомним, ученые назвали самое красивое животное с точки зрения математики, причем некоторые породы стоят столько же, как отличная квартира.