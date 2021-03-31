Блогерка показала, чим займається домашній кіт, коли його ніхто не бачить (відео)

За стінами будинку тварина перетворилося на мисливця і довела, що прекрасно вміє добувати собі їжу.

Користувач TikTok під ніком icatvasya продемонструвала, що протягом дня бачить і чим займається звичайний домашній кіт, повісивши йому на нашийник камеру GoPro.

Вася, а саме так звуть кота, ганяв з камерою кілька годин, розкривши всі свої маршрути й улюблені місця.

Після сніданку тварина вирушила на вулицю, де спочатку повалялася поруч із сусідським котом, а потім помчала в ліс. І ось саме там на нього чекали куди цікавіші пригоди. Вася піймав птаха, якого довелося ділити з одноплемінником, а потім його здобиччю стала невелика ящірка.

Після такої вечері кіт нарешті повернувся додому, а запис з його нашийника перекочував у соцмережі. Крім TikTok, він також з'явився на YouTube-каналі "Щоденник Кота". Користувачам так сподобалося спостерігати за пригодами пухнастого товариша, що вони попросили господиню показати ще більше подібних записів.

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Тим часом автор популярних мемів росіянка Дар'я Бородуліна вирішила зареєструвати торговий знак, щоб захистити права на свій мем "Наташо, ми все втратили". Як зізналася блогерка, вона прийняла рішення за порадою юриста, коли помітила, що її зображення почали використовувати в комерційних цілях. Спочатку вона лояльно ставилася до публікації мемів у соціальних мережах, однак нещодавно за меми взялися великі компанії.

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