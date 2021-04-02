Блогер MrBeast "поховав" себе заживо і вів трансляцію з труни (відео)

Джиммі Дональдсон провів під землею 50 годин і був невимовно радий, коли його відкопали.

Американський YouTube-блогер Джиммі Дональдсон (MrBeast), відомий своєю філантропією і дорогими постановочними трюками, зважився на новий експеримент.

Цього разу він більше двох діб провів у закопаній труні. "Поховавши" себе заживо, він записував ролик з-під землі і транслював його в Youtube.

На початку ролика MrBeast розповів своїм підписникам, що сильно хвилюється, а також показав, як підготувався до перебування під землею. Блогер запасся їжею, водою, а також декількома порожніми пляшками для справляння природних потреб.

Перед експериментом труну обладнали системою вентиляції, за станом Дональдсона віддалено спостерігали лікарі, сам MrBeast регулярно спілкувався рацією з друзями.

На перші виниклі проблеми чоловік почав скаржитися через 30 годин після того, як його закопали.

"У мене болить спина, починаю відчувати клаустрофобію, мені нудно, я погано пахну", — поділився блогер.

Всього чоловікові вдалося провести під землею 50 годин, після чого його викопали за допомогою трактора. Дональдсон був такий радий своєму поверненню, що від надлишку почуттів розплакався на камеру.

[ + – ] Експеримент Джиммі Доналдсона

Раніше ми повідомляли, що блогер Стас Reeflay кілька годин вів стрім, на задньому фоні якого лежало тіло мертвої дівчини. Хлопець спілкувався з чатом і не вимкнув камеру, коли приїхала швидка і поліція. За попередньою інформацією, дівчина померла від переохолодження.

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