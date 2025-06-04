"Беру в борг у мами": блогер-мільярдер зізнався, що не має грошей на весілля (фото)
27-річний американський YouTube-блогер Джиммі Дональдсон, відоміший під ім'ям MrBeast, статки якого оцінюють у мільярд доларів, зізнався, що в нього "дуже мало грошей", і йому потрібна підтримка сім'ї, щоб профінансувати своє майбутнє весілля з нареченою Теєю Бойсен.
Про це пише Daily Mail.
Джиммі у відповіді на пост в X (раніше Twitter), де MrBeast описувався як "єдиний мільярдер молодше 30 років, який не успадкував своє багатство", написав:
"У мене особисто дуже мало грошей, тому що я все реінвестую (думаю, цього року ми витратимо близько чверті мільярда на контент). За іронією долі, я насправді беру гроші в борг у мами, щоб оплатити своє майбутнє весілля, лол. Але, звісно, на папері мій бізнес коштує багато".
Блогер із понад 400 мільйонами підписників не лише публікує пости на різних платформах соціальних мереж, а й є ведучим реаліті-шоу Beast Games, переможець першого сезону якого отримав рекордний приз у розмірі $10 мільйонів.
Його відео часто демонструють небезпечні трюки та розіграші великих грошей. На щорічній попередній презентації Amazon у травні було оголошено, що найпопулярніше незаплановане шоу Prime Video продовжено на 2 і 3 сезони.
MrBeast познайомився з Бойсен, яка також є популярним блогером, у 2022 році, коли він відвідував її рідну країну, Південну Африку. Пара почала зустрічатися приблизно через місяць і дебютувала разом на червоній доріжці на церемонії вручення премії Kids' Choice Awards у квітні 2022 року.
Закохані заручилися на Різдво 2024 року.
Говорячи про майбутнє весілля, Джеймс зазначає, що це буде свято для вузького кола рідних і близьких.
"Я не беру відпустку через те, як багато працюю, тому я безумовно хочу переконатися, що весілля стане часом, щоб відсвяткувати і провести час з друзями і сім'єю, з якими нам дійсно подобається проводити час. Це буде найкращий спосіб відпочити і насолодитися всім", — говорив він.
Бойсен додала, що вони думають пов'язати себе узами шлюбу на острові.
"Ми думаємо зробити це де-небудь на острові, де ми будемо далеко від усіх. Ми не збираємося влаштовувати велике, екстравагантне весілля. Це буде мило, але, безумовно, це буде інтимно [з] близькими родичами і друзями", — додала Теа.
Раніше Фокус писав, що:
- MrBeast побудував і передав 100 будинків нужденним сім'ям. Новий проект поповнив серію благодійних акцій популярного блогера, спрямованих на використання його платформи для соціального впливу.
- Рік тому він розіграв 26 електромобілів Tesla на честь свого дня народження.
Ми також розповідали, що MrBeast "поховав" себе заживо і вів трансляцію з труни.