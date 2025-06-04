"Беру в борг у мами": блогер-мільярдер зізнався, що не має грошей на весілля (фото)

27-річний американський YouTube-блогер Джиммі Дональдсон, відоміший під ім'ям MrBeast, статки якого оцінюють у мільярд доларів, зізнався, що в нього "дуже мало грошей", і йому потрібна підтримка сім'ї, щоб профінансувати своє майбутнє весілля з нареченою Теєю Бойсен.

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Про це пише Daily Mail.

Джиммі у відповіді на пост в X (раніше Twitter), де MrBeast описувався як "єдиний мільярдер молодше 30 років, який не успадкував своє багатство", написав:

"У мене особисто дуже мало грошей, тому що я все реінвестую (думаю, цього року ми витратимо близько чверті мільярда на контент). За іронією долі, я насправді беру гроші в борг у мами, щоб оплатити своє майбутнє весілля, лол. Але, звісно, на папері мій бізнес коштує багато".

Фото: Скриншот

Блогер із понад 400 мільйонами підписників не лише публікує пости на різних платформах соціальних мереж, а й є ведучим реаліті-шоу Beast Games, переможець першого сезону якого отримав рекордний приз у розмірі $10 мільйонів.

Одне зі змагань блогера — дістати діамантовий годинник Rolex

Його відео часто демонструють небезпечні трюки та розіграші великих грошей. На щорічній попередній презентації Amazon у травні було оголошено, що найпопулярніше незаплановане шоу Prime Video продовжено на 2 і 3 сезони.

MrBeast познайомився з Бойсен, яка також є популярним блогером, у 2022 році, коли він відвідував її рідну країну, Південну Африку. Пара почала зустрічатися приблизно через місяць і дебютувала разом на червоній доріжці на церемонії вручення премії Kids' Choice Awards у квітні 2022 року.

Закохані заручилися на Різдво 2024 року.

Пара планує весілля в колі рідних і близьких Фото: Instagram/mrbeast

Говорячи про майбутнє весілля, Джеймс зазначає, що це буде свято для вузького кола рідних і близьких.

"Я не беру відпустку через те, як багато працюю, тому я безумовно хочу переконатися, що весілля стане часом, щоб відсвяткувати і провести час з друзями і сім'єю, з якими нам дійсно подобається проводити час. Це буде найкращий спосіб відпочити і насолодитися всім", — говорив він.

Бойсен додала, що вони думають пов'язати себе узами шлюбу на острові.

"Ми думаємо зробити це де-небудь на острові, де ми будемо далеко від усіх. Ми не збираємося влаштовувати велике, екстравагантне весілля. Це буде мило, але, безумовно, це буде інтимно [з] близькими родичами і друзями", — додала Теа.

Раніше Фокус писав, що:

MrBeast побудував і передав 100 будинків нужденним сім'ям. Новий проект поповнив серію благодійних акцій популярного блогера, спрямованих на використання його платформи для соціального впливу.

Рік тому він розіграв 26 електромобілів Tesla на честь свого дня народження.

Ми також розповідали, що MrBeast "поховав" себе заживо і вів трансляцію з труни.