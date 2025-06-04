Черная смородина: 4 причины, почему стоит употреблять эту ягоду

Маленькие темные плоды черной смородины богаты витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают сердце, кожу, глаза и тому подобное.

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Врач Джулия Зумпано объяснила всю пользу ягоды и рассказала, почему ее таки стоит добавить в свой рацион, пишет Cleveland Clinic.

Что такое черная смородина?

Это куст семейства крыжовниковых с темно-фиолетовыми ягодами. Существуют также красные и белые сорта, однако черная смородина остается самой популярной. Спелые ягоды имеют насыщенный и сладкий вкус, тогда как недозрелые — более терпкие. Каждая из них содержит крошечное съедобное семя.

Пищевая ценность черной смородины

Чашка черной смородины содержит около 63 килокалорий и такие полезные питательные вещества:

витамин С: 203 миллиграмма (226% от вашей суточной нормы или ДС);

клетчатка: 4,4 грамма (16% от суточной нормы);

железо: 1,54 миллиграмма (9% от суточной нормы);

калий: 332 миллиграмма (7% от суточной нормы).

Польза черной смородины для здоровья

Антиоксиданты и питательные вещества в черной смородине защищают человеческое здоровье многими способами.

1. Может снизить риск сердечных заболеваний

Черная смородина богата антиоксидантами, включая фитонутриенты и полифенолы. Свой насыщенный цвет она получает от антоцианов — флавоноидов, которые также обладают антиоксидантными свойствами.

"Антиоксиданты борются со свободными радикалами, молекулами, которые могут повреждать клетки и приводить к воспалению, раку и другим заболеваниям", — объясняет Зумпано.

Исследования показывают, что антоцианы могут улучшать уровень холестерина и триглицеридов, помогая снизить риск серьезных сердечных заболеваний.

2. Поддерживает здоровье глаз и кожи

Одна чашка черной смородины содержит более чем вдвое больше витамина С, чем большой апельсин. "Этот водорастворимый витамин быстро проходит через ваш организм, поэтому важно получать его достаточное количество ежедневно", — замечает врач.

Витамин С помогает:

поглощать железо;

вырабатывать коллаген для заживления ран;

защитить от катаракты и влажной возрастной макулярной дегенерации (ВМД);

уменьшить воспаление и повреждение клеток.

3. Помогает бороться с воспалением

Черная смородина является богатым источником гамма-линоленовой кислоты (ГЛК), омега-6 жирной кислоты, известной своими противовоспалительными свойствами.

ГЛА может облегчить воспаление суставов, вызванное артритом, регулирует метаболизм, стимулирует рост волос, укрепляет кости, поддерживает здоровье мозга и репродуктивную функцию.

4. Может способствовать восстановлению после физических нагрузок

Исследование, в котором участвовали триатлонисты, показало, что порошок черной смородины помогает уменьшить накопление молочной кислоты, что приводит к более быстрому восстановлению. Исследователи считают, что антоцианы могут улучшать кровообращение и уменьшать мышечную усталость.

Безопасна ли черная смородина?

Для большинства людей черная смородина является безопасным и здоровым выбором.

Но она может подойти не всем. Не стоит употреблять эту ягоду, если вы принимаете препараты для разжижения крови, поскольку черная смородина содержит GLA, она может замедлить свертываемость крови и увеличить риск кровотечения. А также если вы принимаете лекарства от кровяного давления.

В Европе черная смородина является основным вкусом многих фиолетовых конфет и напитков — часто вместо винограда. Также она является ключевым ингредиентом крем-де-касис, темно-красного французского ликера.

"Черная смородина — это разумный выбор, если вы хотите разнообразить свой привычный фруктовый рацион. Она насыщена вкусом, имеет много полезных свойств", — подытожила Джулия Зумпано.

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