Чорна смородина: 4 причини, чому варто вживати цю ягоду

Маленькі темні плоди чорної смородини багаті на вітамін С, клітковину та антиоксиданти, які підтримують серце, шкіру, очі тощо.

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Лікар Джулія Зумпано пояснила усю користь ягоди та розповіла, чому її таки варто додати до свого раціону, пише Cleveland Clinic.

Що таке чорна смородина?

Це кущ родини аґрусових з темно-фіолетовими ягодами. Існують також червоні та білі сорти, проте чорна смородина залишається найпопулярнішою. Стиглі ягоди мають насичений та солодкий смак, тоді як недостиглі – більш терпкі. Кожна з них містить крихітну їстівну насінину.

Харчова цінність чорної смородини

Чашка чорної смородини містить близько 63 кілокалорій та такі корисні поживні речовини:

вітамін С: 203 міліграми (226% від вашої добової норми або ДС);

клітковина: 4,4 грама (16% від добової норми);

залізо: 1,54 міліграма (9% від добової норми);

калій: 332 міліграми (7% від добової норми).

Користь чорної смородини для здоров'я

Антиоксиданти та поживні речовини в чорній смородині захищають людське здоров'я багатьма способами.

1. Може знизити ризик серцевих захворювань

Чорна смородина багата на антиоксиданти, включаючи фітонутрієнти та поліфеноли. Свій насичений колір вона отримує від антоціанів – флавоноїдів, які також мають антиоксидантні властивості.

"Антиоксиданти борються з вільними радикалами, молекулами, які можуть пошкоджувати клітини та призводити до запалення, раку та інших захворювань", – пояснює Зумпано.

Дослідження показують, що антоціани можуть покращувати рівень холестерину та тригліцеридів, допомагаючи знизити ризик серйозних серцевих захворювань.

2. Підтримує здоров'я очей та шкіри

Одна чашка чорної смородини містить більш ніж удвічі більше вітаміну С, ніж великий апельсин. "Цей водорозчинний вітамін швидко проходить через ваш організм, тому важливо отримувати його достатню кількість щодня", — зауважує лікар.

Вітамін С допомагає:

поглинати залізо;

виробляти колаген для загоєння ран;

захистити від катаракти та вологої вікової макулярної дегенерації (ВМД);

зменшити запалення та пошкодження клітин.

3. Допомагає боротися із запаленням

Чорна смородина є багатим джерелом гамма-ліноленової кислоти (ГЛК), омега-6 жирної кислоти, відомої своїми протизапальними властивостями.

ГЛА може полегшити запалення суглобів, спричинене артритом, регулює метаболізм, стимулює ріст волосся, зміцнює кістки, підтримує здоров'я мозку та репродуктивну функцію.

4. Може сприяти відновленню після фізичних навантажень

Дослідження, у якому брали участь тріатлоністи, показало, що порошок чорної смородини допомагає зменшити накопичення молочної кислоти, що призводить до швидшого відновлення. Дослідники вважають, що антоціани можуть покращувати кровообіг і зменшувати м'язову втому.

Чи безпечна чорна смородина?

Для більшості людей чорна смородина є безпечним та здоровим вибором.

Але вона може підійти не всім. Не варто вживати цю ягоду, якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові, оскільки чорна смородина містить GLA, вона може уповільнити згортання крові та збільшити ризик кровотечі. А також якщо ви приймаєте ліки від кров'яного тиску.

У Європі чорна смородина є основним смаком багатьох фіолетових цукерок та напоїв — часто замість винограду. Також вона є ключовим інгредієнтом крем-де-касіс, темно-червоного французького лікеру.

"Чорна смородина – це розумний вибір, якщо ви хочете урізноманітнити свій звичний фруктовий раціон. Вона насичена смаком, має багато корисних властивостей", – підсумувала Джулія Зумпано.

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