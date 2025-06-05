"Скажите мне, что это Photoshop": как выглядит королева красоты из оккупированного Донбасса

Сторонница кремлевского режима Алина Андриевская, более известная как "королева красоты ДНР", снялась для провокационной фотосессии, позируя с букетом роз вместо одежды. В социальных сетях люди не могут поверить, что это не монтаж.

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На снимке, опубликованном в TikTok, скандальная модель стоит в белых туфлях на каблуках, с элегантно собранными волосами и длинными серьгами.

Фотография сделана в зеркале на фоне постсоветских интерьеров — прихожей с деревянными дверями и шкафом, что создает разительный контраст с "гламурным" образом самой блогерши.

"Королева ДНР" поразила сеть своей внешностью Фото: TikTok

Пользователи сети обратили внимание не столько на сам провокационный характер фотосессии, как на изменения во внешности Алины Андриевской. Особенно заметными стали неестественные формы ее тела. Некоторые юзеры заподозрили, что "королева красоты" прибегла к хирургическому вмешательству, но что-то пошло не по плану.

Позиции зрителей

"Люди, скажите мне, что это Photoshop";

"Нет, здесь его нет";

"Хочется верить, что это монтаж! Особенно пятая точка!";

"Задняя часть живет своей жизнью";

"Мой шок в шоке";

"Это какая-то шутка, сегодня как будто не 1 апреля?".

Внимание аудитории привлекла и трансформация бюста пророссийской блогерши. По сравнению с более давними фотографиями грудь модели стала заметно больше.

Алина Андриевская с букетом цветов Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Сама Алина Андриевская на комментарии не реагирует и не подтверждает факт каких-либо пластических операций. К слову, ее публичная активность традиционно сопровождается скандалами и провокациями.

Напомним, Фокус писал, что:

В США бывший муж выиграл конкурс красоты среди женщин. Каталуна одержала победу в конкурсе "Мисс Сильвер Стейт США", предшествующем отбору красавиц на конкурс "Мисс США" от штата Невада.

Другую королеву красоты депортировали из США, считая ее угрозой национальной безопасности.

Кроме того, королева красоты "Мисс Алабама 2024" подверглась хейту: мы рассказывали, что с ней не так.