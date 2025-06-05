"Скажіть мені, що це Photoshop": який вигляд має королева краси з окупованого Донбасу

Прихильниця кремлівського режиму Аліна Андрієвська, більш відома як "королева краси ДНР", знялася для провокаційної фотосесії, позуючи з букетом троянд замість одягу. У соціальних мережах люди не можуть повірити, що це не монтаж.

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На знімку, опублікованому в TikTok, скандальна модель стоїть у білих туфлях на підборах, з елегантно зібраним волоссям та довгими сережками.

Світлина зроблена у дзеркалі на тлі пострадянських інтер’єрів — передпокою з дерев'яними дверима та шафою-купе, що створює разючий контраст з "гламурним" образом блогерки.

"Королева ДНР" вразила мережу своєю зовнішністю Фото: TikTok

Користувачі мережі звернули увагу не стільки на сам провокаційний характер фотосесії, як на зміни у зовнішності Аліни Андрієвської. Особливо помітними стали неприродні форми її тіла. Дехто запідозрив, що "королева краси" вдалась до хірургічного втручання, але щось пішло не за планом.

Позиції глядачів

"Люди, скажіть мені, що це Photoshop";

"Ні, тут його немає";

"Хочеться вірити, що це монтаж! Особливо п'ята точка!";

"Задня частина живе окреме життя";

"Мій шок в шокові";

"Це якийсь жарт, сьогодні наче не 1 квітня?".

Увагу аудиторії привернула й трансформація бюста проросійської блогерки. В порівнянні з давнішими світлинами груди моделі стали помітно більшими.

Аліна Андрієвська з букетом квітів Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Сама Аліна Андрієвська на коментарі не реагує і не підтверджує факт будь-яких пластичних операцій. До слова, її публічна активність традиційно супроводжується скандалами та провокаціями.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

У США колишній чоловік виграв конкурс краси серед жінок. Каталуна здобула перемогу в конкурсі "Міс Сільвер Стейт США", що передує відбору красунь на конкурс "Міс США" від штату Невада.

Іншу королеву краси депортували зі США, вважаючи її загрозою національній безпеці.

Крім того, королева краси "Міс Алабама 2024" зазнала хейту: ми розповідали, що з нею не так.