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Стиль життя

"Скажіть мені, що це Photoshop": який вигляд має королева краси з окупованого Донбасу

"Королева ДНР" Андрієвська знову в центрі скандалу
Фото: Instagram | Прихильниця Кремля знову епатує публіку

Прихильниця кремлівського режиму Аліна Андрієвська, більш відома як "королева краси ДНР", знялася для провокаційної фотосесії, позуючи з букетом троянд замість одягу. У соціальних мережах люди не можуть повірити, що це не монтаж.

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На знімку, опублікованому в TikTok, скандальна модель стоїть у білих туфлях на підборах, з елегантно зібраним волоссям та довгими сережками.

Світлина зроблена у дзеркалі на тлі пострадянських інтер’єрів — передпокою з дерев'яними дверима та шафою-купе, що створює разючий контраст з "гламурним" образом блогерки.

Прихильниця Кремля Андрієвська знову епатує Fullscreen
"Королева ДНР" вразила мережу своєю зовнішністю
Фото: TikTok

Користувачі мережі звернули увагу не стільки на сам провокаційний характер фотосесії, як на зміни у зовнішності Аліни Андрієвської. Особливо помітними стали неприродні форми її тіла. Дехто запідозрив, що "королева краси" вдалась до хірургічного втручання, але щось пішло не за планом.

Позиції глядачів

  • "Люди, скажіть мені, що це Photoshop";
  • "Ні, тут його немає";
  • "Хочеться вірити, що це монтаж! Особливо п'ята точка!";
  • "Задня частина живе окреме життя";
  • "Мій шок в шокові";
  • "Це якийсь жарт, сьогодні наче не 1 квітня?".

Увагу аудиторії привернула й трансформація бюста проросійської блогерки. В порівнянні з давнішими світлинами груди моделі стали помітно більшими.

Аліна Андрієвська тримає букет квітів перед дзеркалом Fullscreen
Аліна Андрієвська з букетом квітів
Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Сама Аліна Андрієвська на коментарі не реагує і не підтверджує факт будь-яких пластичних операцій. До слова, її публічна активність традиційно супроводжується скандалами та провокаціями.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

Крім того, королева краси "Міс Алабама 2024" зазнала хейту: ми розповідали, що з нею не так.