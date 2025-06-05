"Скажіть мені, що це Photoshop": який вигляд має королева краси з окупованого Донбасу
Прихильниця кремлівського режиму Аліна Андрієвська, більш відома як "королева краси ДНР", знялася для провокаційної фотосесії, позуючи з букетом троянд замість одягу. У соціальних мережах люди не можуть повірити, що це не монтаж.
На знімку, опублікованому в TikTok, скандальна модель стоїть у білих туфлях на підборах, з елегантно зібраним волоссям та довгими сережками.
Світлина зроблена у дзеркалі на тлі пострадянських інтер’єрів — передпокою з дерев'яними дверима та шафою-купе, що створює разючий контраст з "гламурним" образом блогерки.
Користувачі мережі звернули увагу не стільки на сам провокаційний характер фотосесії, як на зміни у зовнішності Аліни Андрієвської. Особливо помітними стали неприродні форми її тіла. Дехто запідозрив, що "королева краси" вдалась до хірургічного втручання, але щось пішло не за планом.
Позиції глядачів
- "Люди, скажіть мені, що це Photoshop";
- "Ні, тут його немає";
- "Хочеться вірити, що це монтаж! Особливо п'ята точка!";
- "Задня частина живе окреме життя";
- "Мій шок в шокові";
- "Це якийсь жарт, сьогодні наче не 1 квітня?".
Увагу аудиторії привернула й трансформація бюста проросійської блогерки. В порівнянні з давнішими світлинами груди моделі стали помітно більшими.
Сама Аліна Андрієвська на коментарі не реагує і не підтверджує факт будь-яких пластичних операцій. До слова, її публічна активність традиційно супроводжується скандалами та провокаціями.
Нагадаємо, Фокус писав, що:
- У США колишній чоловік виграв конкурс краси серед жінок. Каталуна здобула перемогу в конкурсі "Міс Сільвер Стейт США", що передує відбору красунь на конкурс "Міс США" від штату Невада.
- Іншу королеву краси депортували зі США, вважаючи її загрозою національній безпеці.
Крім того, королева краси "Міс Алабама 2024" зазнала хейту: ми розповідали, що з нею не так.