Мрачное фото из "Сияния": раскрыта тайна известного снимка (видео)
Загадочное фото много лет озадачивало поклонников "Сияния" — одного из самых известных фильмов ужасов в истории кинематографа. И оказалось, что Стэнли Кубрик использовал настоящий винтажный снимок, чтобы эффектно завершить свою картину.
Об этом пишет Daily Mail.
В финале "Сияния" камера медленно приближается к черно-белой фотографии тусовщиков 1920-х годов в большом бальном зале.
Фото было настоящим, хотя и слегка подправленным. Лицо мужчины в центре заменили на лицо Джека Николсона, который сыграл главную роль в фильме. Когда-то предполагалось, что на фото запечатлено тайное собрание элиты США, среди которых был бывший президент Вудро Вильсон. Другие считали, что это тайная встреча сатанистов.
Но благодаря британскому исследователю Аласдеру Спарку, который потратил месяцы на изучение архивов, выяснилось, что фотография на самом деле была сделана в отеле рядом с Кенсингтонским дворцом.
На снимке запечатлен бал в честь Дня святого Валентина, состоявшийся 14 февраля 1921 года в бальном зале "Императрица" отеля "Royal Palace" на западе Лондона .
Кубрик, умерший в 1999 году, планировал использовать статистов для снимка, но нашел изображение в старой фотобиблиотеке и посчитал его более аутентичным. А лицо Джека Николсона заменило лицо Сантоса Касани, уроженца Южной Африки, которого в свое время называли "человеком, который научил Лондон танцевать".
Сантос был летчиком во время Первой мировой войны. Его самолет сбили, он получил страшные ожоги и покинул госпиталь с искусственным носом и "решимостью стать величайшим в мире представителем модных новых танцев". Касани умер в 1983 году в возрасте 85 лет. До этого он был хорошо известен в модном мире Лондона. Сантос Касани писал статьи о танцах для Daily Mail и транслировал танцевальные уроки танцев для BBC из своего ночного клуба в Мейфэре.
А отель Royal Palace, где было сделано знаменитое фото, был снесен в 1961 году, чтобы освободить место для отеля Royal Garden, где в 1966 году праздновала победу сборная Англии по футболу.
Напомним, ранее Фокус писал о фото таинственной королевы красоты, которая получила прозвище "Мисс Атомная Бомба". Она символизировала самый странный тренд США – моду на ядерные взрывы в Лас-Вегасе.
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