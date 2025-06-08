Мрачное фото из "Сияния": раскрыта тайна известного снимка (видео)

Загадочное фото много лет озадачивало поклонников "Сияния" — одного из самых известных фильмов ужасов в истории кинематографа. И оказалось, что Стэнли Кубрик использовал настоящий винтажный снимок, чтобы эффектно завершить свою картину.

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Об этом пишет Daily Mail.

Финальная сцена фильма "Сияние"

В финале "Сияния" камера медленно приближается к черно-белой фотографии тусовщиков 1920-х годов в большом бальном зале.

Фото было настоящим, хотя и слегка подправленным. Лицо мужчины в центре заменили на лицо Джека Николсона, который сыграл главную роль в фильме. Когда-то предполагалось, что на фото запечатлено тайное собрание элиты США, среди которых был бывший президент Вудро Вильсон. Другие считали, что это тайная встреча сатанистов.

Подправленное фото из финала "Сияния" Фото: скриншот

Но благодаря британскому исследователю Аласдеру Спарку, который потратил месяцы на изучение архивов, выяснилось, что фотография на самом деле была сделана в отеле рядом с Кенсингтонским дворцом.

На снимке запечатлен бал в честь Дня святого Валентина, состоявшийся 14 февраля 1921 года в бальном зале "Императрица" отеля "Royal Palace" на западе Лондона .

Кубрик, умерший в 1999 году, планировал использовать статистов для снимка, но нашел изображение в старой фотобиблиотеке и посчитал его более аутентичным. А лицо Джека Николсона заменило лицо Сантоса Касани, уроженца Южной Африки, которого в свое время называли "человеком, который научил Лондон танцевать".

Оригинальное фото, использованное Стэнли Кубриком Фото: скриншот

Сантос был летчиком во время Первой мировой войны. Его самолет сбили, он получил страшные ожоги и покинул госпиталь с искусственным носом и "решимостью стать величайшим в мире представителем модных новых танцев". Касани умер в 1983 году в возрасте 85 лет. До этого он был хорошо известен в модном мире Лондона. Сантос Касани писал статьи о танцах для Daily Mail и транслировал танцевальные уроки танцев для BBC из своего ночного клуба в Мейфэре.

А отель Royal Palace, где было сделано знаменитое фото, был снесен в 1961 году, чтобы освободить место для отеля Royal Garden, где в 1966 году праздновала победу сборная Англии по футболу.

Напомним, ранее Фокус писал о фото таинственной королевы красоты, которая получила прозвище "Мисс Атомная Бомба". Она символизировала самый странный тренд США – моду на ядерные взрывы в Лас-Вегасе.

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