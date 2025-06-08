Похмуре фото з "Сяйва": розкрито таємницю відомого знімка (відео)

Загадкове фото багато років спантеличувало шанувальників "Сяйва" — одного з найвідоміших фільмів жахів в історії кінематографа. І виявилося, що Стенлі Кубрик використав справжній вінтажний знімок, щоб ефектно завершити свою картину.

Related video

Про це пише Daily Mail.

Фінальна сцена фільму "Сяйво"

У фіналі "Сяйва" камера повільно наближається до чорно-білої фотографії тусовщиків 1920-х років у великому бальному залі.

Фото було справжнім, хоча і злегка підправленим. Обличчя чоловіка в центрі замінили на обличчя Джека Ніколсона, який зіграв головну роль у фільмі. Колись припускали, що на фото зображено таємні збори еліти США, серед яких був колишній президент Вудро Вільсон. Інші вважали, що це таємна зустріч сатаністів.

Підправлене фото з фіналу "Сяйва" Фото: скриншот

Але завдяки британському досліднику Аласдеру Спарку, який витратив місяці на вивчення архівів, з'ясувалося, що фотографію насправді було зроблено в готелі поруч із Кенсингтонським палацом.

На знімку зображений бал на честь Дня святого Валентина, що відбувся 14 лютого 1921 року в бальному залі "Імператриця" готелю "Royal Palace" на заході Лондона.

Кубрик, який помер 1999 року, планував використати статистів для знімка, але знайшов зображення у старій фотобібліотеці і вважав його більш автентичним. А обличчя Джека Ніколсона замінило обличчя Сантоса Касані, уродженця Південної Африки, якого свого часу називали "людиною, яка навчила Лондон танцювати".

Оригінальне фото, використане Стенлі Кубриком Фото: скриншот

Сантос був льотчиком під час Першої світової війни. Його літак збили, він отримав страшні опіки і покинув госпіталь зі штучним носом і "рішучістю стати найбільшим у світі представником модних нових танців". Касані помер 1983 року у віці 85 років. До цього він був добре відомий у модному світі Лондона. Сантос Касані писав статті про танці для Daily Mail і транслював танцювальні уроки танців для BBC зі свого нічного клубу в Мейфері.

А готель Royal Palace, де було зроблено знамените фото, було знесено 1961 року, щоб звільнити місце для готелю Royal Garden, де 1966 року святкувала перемогу збірна Англії з футболу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про фото таємничої королеви краси, яка отримала прізвисько "Міс Атомна Бомба". Вона символізувала найдивніший тренд США — моду на ядерні вибухи в Лас-Вегасі.

Також ми розповідали історію знаменитого знімка "Поцілунок біля ратуші" Робера Дуано. Він здавався спонтанним і мав показати повернення романтики в Париж після Другої світової війни. Але виявилося, що закохану пару зображували найняті актори.