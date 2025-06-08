Похмуре фото з "Сяйва": розкрито таємницю відомого знімка (відео)
Загадкове фото багато років спантеличувало шанувальників "Сяйва" — одного з найвідоміших фільмів жахів в історії кінематографа. І виявилося, що Стенлі Кубрик використав справжній вінтажний знімок, щоб ефектно завершити свою картину.
Про це пише Daily Mail.
У фіналі "Сяйва" камера повільно наближається до чорно-білої фотографії тусовщиків 1920-х років у великому бальному залі.
Фото було справжнім, хоча і злегка підправленим. Обличчя чоловіка в центрі замінили на обличчя Джека Ніколсона, який зіграв головну роль у фільмі. Колись припускали, що на фото зображено таємні збори еліти США, серед яких був колишній президент Вудро Вільсон. Інші вважали, що це таємна зустріч сатаністів.
Але завдяки британському досліднику Аласдеру Спарку, який витратив місяці на вивчення архівів, з'ясувалося, що фотографію насправді було зроблено в готелі поруч із Кенсингтонським палацом.
На знімку зображений бал на честь Дня святого Валентина, що відбувся 14 лютого 1921 року в бальному залі "Імператриця" готелю "Royal Palace" на заході Лондона.
Кубрик, який помер 1999 року, планував використати статистів для знімка, але знайшов зображення у старій фотобібліотеці і вважав його більш автентичним. А обличчя Джека Ніколсона замінило обличчя Сантоса Касані, уродженця Південної Африки, якого свого часу називали "людиною, яка навчила Лондон танцювати".
Сантос був льотчиком під час Першої світової війни. Його літак збили, він отримав страшні опіки і покинув госпіталь зі штучним носом і "рішучістю стати найбільшим у світі представником модних нових танців". Касані помер 1983 року у віці 85 років. До цього він був добре відомий у модному світі Лондона. Сантос Касані писав статті про танці для Daily Mail і транслював танцювальні уроки танців для BBC зі свого нічного клубу в Мейфері.
А готель Royal Palace, де було зроблено знамените фото, було знесено 1961 року, щоб звільнити місце для готелю Royal Garden, де 1966 року святкувала перемогу збірна Англії з футболу.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про фото таємничої королеви краси, яка отримала прізвисько "Міс Атомна Бомба". Вона символізувала найдивніший тренд США — моду на ядерні вибухи в Лас-Вегасі.
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