В Киеве представили скульптуру "Черное облако", которая поедет на Burning Man (фото)

Сейчас инсталляцию Black Cloud можно увидеть на Софийской площади в течение 8 и 9 июня.

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Об этом сообщил фотограф Григорий Веприк и показал фото в Facebook.

"Черное облако" — это масштабная фигура весом семь тонн, 30 метров в длину, 17 в ширину, ее высота 15 метров. Состоит она из 45 маленьких облаков. На пошив понадобилось четыре километра черной ткани. Периодически облако оживает вспышками молнии и грохотом обстрелов Запорожья, предупреждая мир быть готовым к вызовам и опасности.

Инсталляция "Черное облако", которую Украина представит на фестивале в США Burning Man Фото: Facebook Григорій Веприк

"Когда ты видишь огромное черное нечто, то оно точно не говорит о чем-то хорошем, милом. Мы говорим: есть в мире много облаков и человечество склонно их игнорировать, не обращать внимания. И мы говорим, что угроза нависла, буря надвигается и давайте готовиться к этому и не делать вид, что здесь ничего нет", — говорит исполнительный продюсер Мария Мороз.

В Нацзаповеднике "София Киевская" сообщили, что этот артобъект изготовлен из дерева и металла, а в нем звучат голоса реальных людей, а именно — аудиоинтервью с теми, кто пережил плен.

"Их истории — это правда, которая должна быть услышана на глобальном уровне", — сообщили в Нацзаповеднике.

Инсталляция "Черное облако", которую Украина представит на фестивале в США Burning Man Фото: Facebook Григорій Веприк

Создал скульптуру, как и в прошлом году, художник Алексей Сай. Он сказал, что хотел своим творением показать, что легкие времена прошли для всех и надо смотреть прямо на неприятности, а не прятаться от них.

"Мы не уверены, что люди осознают это", — отметил художник.

Продюсер Виталий Дейнега рассказал, что в этом году Украина везет в США работу, которая визуализирует "слона в комнате" — огромную экзистенциальную угрозу, которая уже здесь.

"Черная туча" пробудет в Киеве два дня Фото: Facebook Григорій Веприк

"Она уже пришла и не собирается уходить. Европа и США могут игнорировать ее дальше, а могут готовиться и помогать нам. Если хотят жить, конечно", — отметил Дейнега.

Что известно о Burning Man

В 2024 году Украина повезла на Burning Man инсталляцию под названием I'm Fine (в переводе с английского — "Я в порядке"). Ее создали из дорожных знаков со всей Украины, поврежденных российскими ракетами, снарядами и пулями.

Burning Man — ежегодный восьмидневный восьмидневный фестиваль независимого искусства. Проходит с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. В рамках фестиваля в пустыне устанавливают различные арт-объекты, а в конце организаторы мероприятия по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.

Напомним, в 2023 году фестиваль Burning Man стал ловушкой. Сильный ливень превратил пустыню в огромное озеро грязи.

А в прошлом году из космоса показали, как выглядит фестиваль. Исследователи отмечали, что на кадрах даже можно было разглядеть очертания некоторых из более 70 000 участников, посетивших мероприятие в этом году.