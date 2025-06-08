У Києві представили скульптуру "Чорна хмара", яка поїде на Burning Man (фото)

Нині інсталяцію Black Cloud можна побачити на Софійській площі впродовж 8 і 9 червня.

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Про це повідомив фотограф Григорій Веприк та показав фото в Facebook.

"Чорна хмара" — це масштабна фігура вагою сім тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки, її висота 15 метрів. Складається вона з 45 маленьких хмарин. На пошив знадобилося чотири кілометри чорної тканини. Періодично хмара оживає спалахами блискавки й гуркотом обстрілів Запоріжжя, попереджаючи світ бути готовим до викликів і небезпеки.

Інсталяція "Чорна хмара", яку Україна представить на фестивалі у США Burning Man Фото: Facebook Григорій Веприк

"Коли ти бачиш величезне чорне щось, то воно точно не говорить про щось хороше, миле. Ми говоримо: є у світі багато хмар і людство схильне їх ігнорувати, не звертати уваги. І ми говоримо, що загроза нависла, буря насувається і давайте готуватися до цього й не удавати, що тут нічого немає", — каже виконавча продюсерка Марія Мороз.

У Нацзаповіднику "Софія Київська" повідомили, що цей артоб’єкт виготовлений з дерева й металу, а у ньому звучать голоси реальних людей, а саме — аудіоінтерв’ю з тими, хто пережив полон.

" Їхні історії — це правда, яка має бути почута на глобальному рівні", — повідомили у Нацзаповіднику.

Інсталяція "Чорна хмара", яку Україна представить на фестивалі у США Burning Man Фото: Facebook Григорій Веприк

Створив скульптуру, як і минулого року, художник Олексій Сай. Він сказав, що хотів своїм творінням показати, що легкі часи минули для всіх і треба дивитися прямо на неприємності, а не ховатися від них.

"Ми не впевнені, що люди усвідомлюють це", - зауважив митець.

Продюсер Віталій Дейнега розповів, що цього року Україна везе до США роботу, яка візуалізує "слона в кімнаті" — величезну екзистенційну загрозу, яка вже тут.

"Чорна хмара" пробуде у Києві два дні Фото: Facebook Григорій Веприк

"Вона вже прийшла і не збирається йти. Європа і США можуть ігнорувати її далі, а можуть готуватись і допомагати нам. Якщо хочуть жити, звісно", — зазначив Дейнега.

Що відомо про Burning Man

У 2024 році Україна повезла на Burning Man інсталяцію під назвою I’m Fine (у перекладі з англійської — "Я в порядку"). Її створили із дорожніх знаків з усієї України, пошкоджених російськими ракетами, снарядами та кулями.

Burning Man — щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва. Проходить з 1986 року в пустелі Блек-Рок у штаті Невада. У межах фестивалю в пустелі встановлюють різні артоб'єкти, а наприкінці організатори заходу за традицією спалюють гігантську дерев'яну людську фігуру.

Нагадаємо, в 2023 році фестиваль Burning Man став пасткою. Сильна злива перетворила пустелю на величезне озеро бруду.

А в минулому році з космосу показали, як виглядає фестиваль. Дослідники зазначали, що на кадрах навіть можна було розгледіти обриси деяких із понад 70 000 учасників, які відвідали захід цього року.