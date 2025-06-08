"Открываю собственный курс": комик Розовый рассказал об угрозах россиян в свою сторону (фото)

Украинский комик и бывший военнослужащий ВСУ Виктор Розовый сообщил, что ему начали находить угрозы от россиян. Сам мужчина решил с юмором ответить на такие угрозы в его адрес.

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Об этом он написал в своем Instagram.

Мужчина рассказал, что россияне пытаются его оскорбить и запугать. Поэтому он решил показать, как следует реагировать на такие сообщения.

Розовый показал угрозы от россиян в его адрес (скриншот с instagram.com/viktor_rozovyi/) Розовый показал угрозы от россиян в его адрес (скриншот с instagram.com/viktor_rozovyi/)

Судя по выложенным скринам, эти СМС были написаны на русском языке, а таковой содержат ненормативную лексику. Несмотря на угрозы, Розовый с юмором решил ответить таким "абонентам".

"Девочки, добрый день. Открываю собственный курс "Как стать нацистской шль*ндр*ей для россиян". Записываемся, все желающие. И парни могут тоже", — с иронией написал мужчина.

На момент публикации материала указанные сториз на странице комика в Instagram отсутствуют в публичном доступе.

Ранее сообщалось, что Розовый развелся с женой. Он сообщил, что никто никого не бросал, "мы встретились и по-взрослому все обсудили, приняв такое решение".

Впоследствии стало известно об ответе комика на обвинения в изменах. Бывшая жена военного Ольга сообщила, что причиной развода стали измены, но Розовый уточнил "важный момент".