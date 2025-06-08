"Открываю собственный курс": комик Розовый рассказал об угрозах россиян в свою сторону (фото)
Украинский комик и бывший военнослужащий ВСУ Виктор Розовый сообщил, что ему начали находить угрозы от россиян. Сам мужчина решил с юмором ответить на такие угрозы в его адрес.
Об этом он написал в своем Instagram.
Мужчина рассказал, что россияне пытаются его оскорбить и запугать. Поэтому он решил показать, как следует реагировать на такие сообщения.
Судя по выложенным скринам, эти СМС были написаны на русском языке, а таковой содержат ненормативную лексику. Несмотря на угрозы, Розовый с юмором решил ответить таким "абонентам".
"Девочки, добрый день. Открываю собственный курс "Как стать нацистской шль*ндр*ей для россиян". Записываемся, все желающие. И парни могут тоже", — с иронией написал мужчина.
На момент публикации материала указанные сториз на странице комика в Instagram отсутствуют в публичном доступе.
Ранее сообщалось, что Розовый развелся с женой. Он сообщил, что никто никого не бросал, "мы встретились и по-взрослому все обсудили, приняв такое решение".
Впоследствии стало известно об ответе комика на обвинения в изменах. Бывшая жена военного Ольга сообщила, что причиной развода стали измены, но Розовый уточнил "важный момент".