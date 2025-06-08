"Відкриваю власний курс": комік Розовий розповів про погрози росіян у свій бік (фото)

Український комік і колишній військовослужбовець ЗСУ Віктор Розовий повідомив, що йому почали находити погрози від росіян. Сам чоловік вирішив з гумором відповісти на такі погрози на його адресу.

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Про це він написав у своєму Instagram.

Чоловік розповів, що росіяни намагаються його образити та залякати. А тому він вирішив показати, як слід реагувати на такі повідомлення.

Розовий показав погрози від росіян на його адресу (скриншот з instagram.com/viktor_rozovyi/) Розовий показав погрози від росіян на його адресу (скриншот з instagram.com/viktor_rozovyi/)

Судячи з викладених скрінів, ці СМС були написані російською мовою, а такою містять ненормативну лексику. Попри погрози, Розовий з гумором вирішив відповісти таких "абонентам".

"Дівчаточка, добрий день. Відкриваю власний курс "Як стати нацистською шль*ндр*ю для росіян". Записуємося, всі охочі. І хлопці можуть теж", — з іронією написав чоловік.

На момент публікації матеріалу вказаних сторіз на сторінці коміка в Instagram відсутні в публічному доступі.

Раніше повідомлялося, що Розовий розлучився з дружиною. Він повідомив, що ніхто нікого не кидав, "ми зустрілись і по-дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення".

Згодом стало відомо про відповідь коміка на звинувачення у зрадах. Колишня дружина військового Ольга повідомила, що причиною розлучення стали зради, але Розовий уточнив "важливий момент".