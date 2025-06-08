"Чтобы выглядеть стильно": известный украинский модельер назвал 6 вещей, которые стоит взять в отпуск (видео)

Чтобы создать максимальное количество стильных образов во время отпуска, достаточно взять с собой всего шесть вещей, которые помогут в их реализации.

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Об этом рассказал украинский модельер Андре Тан.

"Чтобы выглядеть стильно в отпуске, не нужно тащить половину шкафа", — подчеркнул Андре Тан.

По словам модельера, в отпуск стоит взять с собой шесть следующих вещей:

базовая футболка (немного свободная, из плотного хлопка, без просветов и "домашнего" вида; выглядит очень дорого и свежо);

"Это всегда основа и выглядит очень дорого и свежо", — отметил Андре Тан.

oversize рубашка (спокойного цвета; можно носить, как платье, накинуть на плечи или завязать на талии));

шорты или юбка (из натуральных тканей и с акцентом на талии));

"Днем с футболкой, а вечером с рубашкой и аксессуарами", — пояснил модельер.

легкие брюки (длинные в пол или с деликатным клешем, которые вытягивают силуэт, добавляют легкости и выглядят очень-очень стильно и дорого);

платье-комбинация (идеально — базовое мини-платье на тонких бретельках);

льняной жакет (сразу придает образу форму и собранность).

"Ну и не забывайте об аксессуарах, потому что именно они создают полный лук. Берем массивные серьги, несколько подвесок и любимые очки", — пояснил Андре Тан.

Он также посоветовал брать с собой плетеную сумку или мягкий мешок, удобные вьетнамки или сандалии и универсальные кеды, а также шелковый платок на голову или сумку, которую можно завязать как топ или пояс.

"Поэтому минимум вещей — максимум стильных образов", — подчеркнул Андре Тан.

Напомним, ресурс Who What Wear предложил пять вариантов летних образов, которые легко комбинировать, и которые получаются универсальными.

Фокус также писал о том, где в Украине можно устроить летний отдых без тревог.