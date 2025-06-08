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Стиль жизни

Что надеть летом 2025 года: вещи на каждый день, которые будут носить иконы стиля (фото)

модные тренды лето 2025, летний шопинг, летний базовый гардероб
Фото: Getty | В тренде летом – комфорт и универсальность

Летняя мода — это легкие ткани, максимум тела и комфорт во всем. В солнечные знойные дни главным вопросом для большинства модниц становится: "Что надеть, чтобы было удобно и не жарко".

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Ресурс Who What Wear предлагает пять вариантов летних образов, которые легко комбинировать, и которые получаются универсальными.

Каждый из этих ансамблей, безусловно, будет актуальным не только в первый месяц лета. Отметим, что в большинстве из них в основе — азовые вещи, которые никогда не выходят из моды.

Белая футболка + белая хлопковая юбка + босоножки

Классическая белая футболка без рукавов с юбкой-миди из хлопка — вариант беспроигрышного образа как для прогулки на улице, так и для посиделок в кафе с друзьями. Добавтье к ним лодочки из сеточки на плоской подошве или босоножки на тонких бретелях без каблуков — и ваши ноги скажут вам спасибо.

Юбку лучше выбирать "летящую", минимум полусолнце. Из легких тканей и в ярких расцветках или с принтом она идеально впишется в этот аутфит.

Сделать ансамбль еще интереснее помогут аксессуары. Главное — не переборщить.

лето 2025, что носить летом 2025, модные тренды лета 2025 Fullscreen
Фото: & Other Stories

Полосатая рубашка на пуговицах + брюки-капри + мюли

Мюли – трендовая обувь этого лета, а капри и полосатая рубашка из натуральных тканей — must have летнего сезона. Из этих вещей можно компоновать как повседневный образ, так и вариант для работы в офисе. Достаточно только выбрать для последнего более солидные материалы.

лето 2025, что носить летом 2025, модные тренды лета 2025 Fullscreen
Фото: @annelauremais

Футболка-поло + льняные брюки + вязаная крючком сумка

Лен — идеальная ткань для лета, поскольку она отлично пропускает воздух, не "парит" тело" и выглядит очень трендово в любом сочетании. Широкие или облегающие брюки из льна, футболка-поло любой расцветки и вязанная крючком сумка помогут создать очень непринужденный и актуальный образ.

лето 2025, что носить летом 2025, модные тренды лета 2025 Fullscreen
Фото: @maryljean

Льняное платье + кожаные шлепанцы

Платье на бретелях из льна любой длины, начиная от мини и заканчивая макси в сочетании с удобными шлепанцами из мягкой кожы Ц беспроигрышный вариант для тех, кто ставит в приоритет комфорт и удобство. Этот ансамбль идеален не только для отпуска, но и вполне подходит для повседневных дел в городе или похода в ресторан с друзьями. В этом случае все решают аксессуары.

лето 2025, что носить летом 2025, модные тренды лета 2025 Fullscreen
Фото: @DEBORABROSA

Майка + джинсовые шорты + сандалии fisherman

Безотказный летний наряд из трех вещей, которые мы достаем каждый год: базовая майка, джинсовые шорты и толстые сандалии fisherman. Для тех, кто не в теме: сандалии fisherman — это летняя обувь с широкими ремешками, которые напоминают рыболовные сети. Собственно, отсюда и название. Они сочетают в себе крутой минимализм, практичность и удобство, которое не подведет даже в самые жаркие дни.

Что касается цветовой гаммы ансамбля, то она может быть самая разнообразная. Здесь никаких ограничений не предусматривается.

лето 2025, что носить летом 2025, модные тренды лета 2025 Fullscreen
Фото: @FRANCESCASAFFARI

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