Что надеть летом 2025 года: вещи на каждый день, которые будут носить иконы стиля (фото)

Летняя мода — это легкие ткани, максимум тела и комфорт во всем. В солнечные знойные дни главным вопросом для большинства модниц становится: "Что надеть, чтобы было удобно и не жарко".

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Ресурс Who What Wear предлагает пять вариантов летних образов, которые легко комбинировать, и которые получаются универсальными.

Каждый из этих ансамблей, безусловно, будет актуальным не только в первый месяц лета. Отметим, что в большинстве из них в основе — азовые вещи, которые никогда не выходят из моды.

Белая футболка + белая хлопковая юбка + босоножки

Классическая белая футболка без рукавов с юбкой-миди из хлопка — вариант беспроигрышного образа как для прогулки на улице, так и для посиделок в кафе с друзьями. Добавтье к ним лодочки из сеточки на плоской подошве или босоножки на тонких бретелях без каблуков — и ваши ноги скажут вам спасибо.

Юбку лучше выбирать "летящую", минимум полусолнце. Из легких тканей и в ярких расцветках или с принтом она идеально впишется в этот аутфит.

Сделать ансамбль еще интереснее помогут аксессуары. Главное — не переборщить.

Фото: & Other Stories

Полосатая рубашка на пуговицах + брюки-капри + мюли

Мюли – трендовая обувь этого лета, а капри и полосатая рубашка из натуральных тканей — must have летнего сезона. Из этих вещей можно компоновать как повседневный образ, так и вариант для работы в офисе. Достаточно только выбрать для последнего более солидные материалы.

Футболка-поло + льняные брюки + вязаная крючком сумка

Лен — идеальная ткань для лета, поскольку она отлично пропускает воздух, не "парит" тело" и выглядит очень трендово в любом сочетании. Широкие или облегающие брюки из льна, футболка-поло любой расцветки и вязанная крючком сумка помогут создать очень непринужденный и актуальный образ.

Льняное платье + кожаные шлепанцы

Платье на бретелях из льна любой длины, начиная от мини и заканчивая макси в сочетании с удобными шлепанцами из мягкой кожы Ц беспроигрышный вариант для тех, кто ставит в приоритет комфорт и удобство. Этот ансамбль идеален не только для отпуска, но и вполне подходит для повседневных дел в городе или похода в ресторан с друзьями. В этом случае все решают аксессуары.

Майка + джинсовые шорты + сандалии fisherman

Безотказный летний наряд из трех вещей, которые мы достаем каждый год: базовая майка, джинсовые шорты и толстые сандалии fisherman. Для тех, кто не в теме: сандалии fisherman — это летняя обувь с широкими ремешками, которые напоминают рыболовные сети. Собственно, отсюда и название. Они сочетают в себе крутой минимализм, практичность и удобство, которое не подведет даже в самые жаркие дни.

Что касается цветовой гаммы ансамбля, то она может быть самая разнообразная. Здесь никаких ограничений не предусматривается.

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