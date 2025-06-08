Що вдягнути влітку 2025 року: речі на кожен день, які носитимуть ікони стилю (фото)

Літня мода — це легкі тканини, максимум тіла і комфорт у всьому. У сонячні спекотні дні головним питанням для більшості модниць стає: "Що вдягнути, щоб було зручно і не спекотно".

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Ресурс Who What Wear пропонує п'ять варіантів літніх образів, які легко комбінувати, і які виходять універсальними.

Кожен з цих ансамблів, безумовно, буде актуальним не тільки в перший місяць літа. Зазначимо, що в більшості з них в основі — азові речі, які ніколи не виходять з моди.

Біла футболка + біла бавовняна спідниця + босоніжки

Класична біла футболка без рукавів зі спідницею-міді з бавовни — варіант безпрограшного образу як для прогулянки на вулиці, так і для посиденьок у кафе з друзями. Додайте до них човники з сіточки на плоскій підошві або босоніжки на тонких бретелях без підборів — і ваші ноги скажуть вам спасибі.

Спідницю краще вибирати "легку", щонайменше напівсонце. З легких тканин і в яскравих кольорах або з принтом вона ідеально впишеться в цей аутфіт.

Зробити ансамбль ще цікавішим допоможуть аксесуари. Головне — не переборщити.

Фото: & Other Stories

Смугаста сорочка на ґудзиках + штани-капрі + мюлі

Мюлі — трендове взуття цього літа, а капрі та смугаста сорочка з натуральних тканин — must have літнього сезону. З цих речей можна компонувати як повсякденний образ, так і варіант для роботи в офісі. Достатньо лише вибрати для останнього більш солідні матеріали.

Футболка-поло + лляні штани + в'язана гачком сумка

Льон — ідеальна тканина для літа, оскільки вона відмінно пропускає повітря, не "парить" тіло" і має дуже трендовий вигляд у будь-якому поєднанні. Широкі або облягаючі штани з льону, футболка-поло будь-якого забарвлення і в'язана гачком сумка допоможуть створити дуже невимушений і актуальний образ.

Лляна сукня + шкіряні шльопанці

Сукня на бретелях з льону будь-якої довжини, починаючи від міні і закінчуючи максі, у поєднанні зі зручними шльопанцями з м'якої шкіри — безпрограшний варіант для тих, хто ставить у пріоритет комфорт і зручність. Цей ансамбль ідеальний не тільки для відпустки, а й цілком підходить для повсякденних справ у місті або походу в ресторан з друзями. У цьому випадку все вирішують аксесуари.

Майка + джинсові шорти + сандалі fisherman

Безвідмовне літнє вбрання з трьох речей, які ми дістаємо щороку: базова майка, джинсові шорти і товсті сандалі fisherman. Для тих, хто не в темі: сандалі fisherman — це літнє взуття з широкими ремінцями, які нагадують рибальські сітки. Власне, звідси й назва. Вони поєднують у собі крутий мінімалізм, практичність і зручність, яка не підведе навіть у найспекотніші дні.

Що стосується колірної гами ансамблю, то вона може бути найрізноманітнішою. Тут жодних обмежень не передбачається.

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