Модниці таке не носять: які речі видають поганий смак влітку 2025 року (фото)
Мода — це вміння не тільки слідувати трендам, а й вчасно відмовитися від того, що стало неактуальним або застарілим. Кожен новий сезон несе із собою не тільки перелік того, що має обов'язково бути в гардеробі, а й список речей, які варто засунути подалі на антресолі.
Український дизайнер Андре Тан назвав чотири головні антитренди літа 2025.
Тотальна прозорість
Прозорі сукні, під якими видніється білизна, такі популярні у західних селебріті на червоних доріжках, у сезоні літо 2025 вважаються неактуальними.
"Так, легкість — це про літо. Але коли видно все-все, і білизну, і тінь від неї. Це вже зовсім, як то кажуть, не естетика", — підкреслює модельєр.
Він рекомендує або обирати напівпрозорі елементи гардероба, або вдало поєднувати їх з базовими топами чи боді.
Блискучі тканини
"Сатин, паєтки, металік — усе це класно, але не під палюче сонце і точно не зранку в кафе", — продовжив автор відео.
Тан радить залишити блиск на вечір, а вдень обирати тільки матові та м'які фактури.
Ультракороткі міні
Шорти або спідниця занадто міні — це завжди ризик переборщити.
"Якщо кожен рух на контролі, то навряд чи це твій ідеальний лук. Краще обирай середню довжину. Це і красиво, і впевнено", — ділиться дизайнер.
Велика кількість декору
Речі з великою кількістю воланів, стразів, вирізів і бантиків можуть перевантажити образ. За словами Тана, краще обирати і робити один акцент у вбранні, щоб мати стильний та елегантний вигляд.
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