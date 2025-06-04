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Стиль життя

Модниці таке не носять: які речі видають поганий смак влітку 2025 року (фото)

шопінг, модні тренди, літо 2025
Фото: Getty

Мода — це вміння не тільки слідувати трендам, а й вчасно відмовитися від того, що стало неактуальним або застарілим. Кожен новий сезон несе із собою не тільки перелік того, що має обов'язково бути в гардеробі, а й список речей, які варто засунути подалі на антресолі.

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Тотальна прозорість

Прозорі сукні, під якими видніється білизна, такі популярні у західних селебріті на червоних доріжках, у сезоні літо 2025 вважаються неактуальними.

"Так, легкість — це про літо. Але коли видно все-все, і білизну, і тінь від неї. Це вже зовсім, як то кажуть, не естетика", — підкреслює модельєр.

Він рекомендує або обирати напівпрозорі елементи гардероба, або вдало поєднувати їх з базовими топами чи боді.

Демі Мур, Розі Гантінгтон Вайтлі, модні тренди, літо 2025 Fullscreen
Прозорі сукні більше не актуальні
Фото: коллаж Фокус/фото Getty

Блискучі тканини

"Сатин, паєтки, металік — усе це класно, але не під палюче сонце і точно не зранку в кафе", — продовжив автор відео.

Тан радить залишити блиск на вечір, а вдень обирати тільки матові та м'які фактури.

сукня паєтки, модні тренди, літо 2025 Fullscreen
Блиск і паєтки краще залишити на вечір
Фото: Соцсети

Ультракороткі міні

Шорти або спідниця занадто міні — це завжди ризик переборщити.

"Якщо кожен рух на контролі, то навряд чи це твій ідеальний лук. Краще обирай середню довжину. Це і красиво, і впевнено", — ділиться дизайнер.

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Занадто короткі спідниці або сукні в цьому сезоні не в пошані
Фото: unsplash.com

Велика кількість декору

Речі з великою кількістю воланів, стразів, вирізів і бантиків можуть перевантажити образ. За словами Тана, краще обирати і робити один акцент у вбранні, щоб мати стильний та елегантний вигляд.

модні тренди, літо 2025 Fullscreen
Об'ємні волани, стрази та оборки — не в моді влітку 2025 року
Фото: З відкритих джерел

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