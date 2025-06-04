Модницы такое не носят: какие вещи выдают плохой вкус летом 2025 (фото)
Мода — это умение не только следовать трендам, но и вовремя отказаться от того, что стало неактуальным или устаревшим. Каждый новые сезон несет с собой не только перечень того, что должно обязательно быть в гардеробе, но и список вещей, которые стоит задвинуть подальше на антресоли.
Украинский дизайнер Андре Тан назвал четыре главных антитренда лета 2025.
Тотальная прозрачность
Прозрачные платья, под которыми виднеется белье, такие популярные у западных селебрити на красных дорожках, в сезоне лето 2025 считаются неактуальными.
"Да, легкость — это о лете. Но когда видно все-все, и белье, и тень от нее. Это уже совсем как говорится, не эстетика", — подчеркивает модельер.
Он рекомендует либо выбирать полупрозрачные элементы гардероба, либо удачно сочетать их с базовыми топами или боди.
Блестящие ткани
"Сатин, пайетки, металлик — все это классно, но не под палящее солнце и точно не с утра в кафе", — продолжил автор видео.
Тан советует оставить блеск на вечер, а днем выбирать только матовые и мягкие фактуры.
Ультракороткие мини
Шорты или юбка слишком мини — это всегда риск переборщить.
"Если каждое движение на контроле, то вряд ли это твой идеальный лук. Лучше выбирай среднюю длину. Это и красиво, и уверено", — делится дизайнер.
Обилие декора
Вещи с большим количеством воланов, стразов, вырезов и бантиков могут перегрузить образ. По словам Тана, лучше выбирать и делать один акцент в наряде, чтобы выглядеть стильно и элегантно.
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