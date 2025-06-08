"Щоб виглядати стильно": відомий український модельєр назвав 6 речей, які варто взяти у відпустку (відео)

Щоб створити максимальну кількість стильних образів під час відпустки, достатньо взяти з собою лише шість речей, які допоможуть в їх реалізації.

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Про це розповів український модельєр Андре Тан.

"Щоб виглядати стильно у відпустці, не потрібно тягти половину шафи", — підкреслив Андре Тан.

За словами модельєра, у відпустку варто взяти з собою шість наступних речей:

базова футболка (трохи вільна, зі щільної бавовни, без просвітів і "домашнього" вигляду; має дуже дорогий і свіжий вигляд);

"Це завжди основа і виглядає дуже дорого і свіжо", — зазначив Андре Тан.

oversize сорочка (спокійного кольору; можна носити, як сукню, накинути на плечі або зав'язати на талії));

шорти або спідниця (з натуральних тканин і з акцентом на талії));

"Вдень з футболкою, а ввечері з сорочкою і аксесуарами", — пояснив модельєр.

легкі штани (довгі в підлогу або з делікатним кльошем, які витягують силует, додають легкості та мають дуже-дуже стильний і дорогий вигляд);

сукня-комбінація (ідеально — базова мінісукня на тонких бретельках);

лляний жакет (відразу надає образу форми та зібраності).

"Ну і не забувайте про аксесуари, бо саме вони створюють повний лук. Беремо масивні сережки, кілька підвісок та улюблені окуляри", — пояснив Андре Тан.

Він також порадив брати з собою плетену сумку або м'який мішок, зручні в'єтнамки або сандалі і універсальні кеди, а також шовкову хустинку на голову чи сумку, яку можна зав'язати як топ чи пояс.

"Тож мінімум речей — максимум стильних образів", — наголосив Андре Тан.

Нагадаємо, ресурс Who What Wear запропонував п'ять варіантів літніх образів, які легко комбінувати, і які виходять універсальними.

Фокус також писав про те, де в Україні можна влаштувати літній відпочинок без тривог.