Предлагали встречу за 1500 долларов: украинский певец рассказал про фанаток (видео)

Муаяд, победитель шоу "Поют все" и участник Нацотбора на Евровидение 2025, признался, что у него очень большая аудитория. И несколько фанаток, которые намного старше его, предлагали ему заплатить за некоторые услуги.

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Об этом певец рассказал в интервью на "Люкс ФМ".

Смотреть с 25.45: певец Муаяд рассказал о своих фанаток

Украинский певец сирийского происхождения Муаяд (Муаяд Абдельрахим), который пробовал свои силы на Нацотборе в 2025 году, рассказал о своей армии поклонниц.

По его словам, многие считают, что его основная аудитория — девочки-подростки 15-16 лет, но это далеко не так. Среди поклонниц Муаяда — есть и гораздо старшие женщины, даже бабушки в возрасте за 60. Армия фанаток пополнилась после проекта "Поют все".

"Хотят меня всегда накормить, и все пишут мне", — пошутил парень.

Он признался, что одна из его фанаток в три раза старше его (самому Муаяду — 19 лет), очень хочет встретиться и даже обещает ему в случае согласия на прогулку 500 долларов. Пишет она уже несколько лет.

"А если будет продолжение, то и 1500 евро", — процитировал Муаяд предложение. Он сказал, что женщина предлагала встречаться несколько раз в неделю.

Певец Муаяд рассказал о своей армии фанаток Фото: Соцсети

Он признался, что он сейчас один, потому что разошелся со своей девушкой, которая была старше его на девять лет. И сейчас он в поисках новой любви.

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