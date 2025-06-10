Пропонували зустріч за 1500 доларів: українській співак розповів про фанаток (відео)

Муаяд, переможець шоу "Співають всі" і учасник Нацвідбору на Євробачення 2025, зізнався, що в нього дуже велика аудиторія. І кілька фанаток, які набагато старші за нього, пропонували йому заплатити за деякі послуги.

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Про це співак розповів в інтерв'ю на "Люкс ФМ".

Дивтись із 25.45: співак Муаяд розповів про свої фанаток

Український співак сирійського походження Муаяд (Муаяд Абдельрахім), який пробував свої сили на Нацвідборі в 2025 році, розповів про свою армію прихильниць.

За його словами, багато хто вважає, що його основна аудиторія — дівчатка-підлітки 15−16 років, але це далеко не так. Серед прихильниць Муаяда — є і набагато старші жінки, навіть бабусі віком за 60. Армія фанаток поповнилась після проекту "Співають всі".

"Хочуть мене завжди нагодувати, і всі пишуть мені", — пожартував хлопець.

Він зізнався, що одна з його фанаток віком втричі старша за нього (самому Муаяду – 19 років), дуже хоче зустрітися і навіть обіцяє йому у разі згоди на прогулянку 500 доларів. Пише вона вже кілька років.

"А якщо буде продовження, то і 1500 євро", — процитував Муаяд пропозицію. Він сказав, що жінка пропонувала зустрічатись кілька разів на тиждень.

Співак Муаяд розповів про свою армію фанаток Фото: Соцмережi

Він зізнався, що він зараз один, бо розійшовся із своєю дівчиною, яка була старша за нього на дев'ять років. І нині він в пошуках нового кохання.

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