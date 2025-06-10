Пропонували зустріч за 1500 доларів: українській співак розповів про фанаток (відео)
Муаяд, переможець шоу "Співають всі" і учасник Нацвідбору на Євробачення 2025, зізнався, що в нього дуже велика аудиторія. І кілька фанаток, які набагато старші за нього, пропонували йому заплатити за деякі послуги.
Про це співак розповів в інтерв'ю на "Люкс ФМ".
Український співак сирійського походження Муаяд (Муаяд Абдельрахім), який пробував свої сили на Нацвідборі в 2025 році, розповів про свою армію прихильниць.
За його словами, багато хто вважає, що його основна аудиторія — дівчатка-підлітки 15−16 років, але це далеко не так. Серед прихильниць Муаяда — є і набагато старші жінки, навіть бабусі віком за 60. Армія фанаток поповнилась після проекту "Співають всі".
"Хочуть мене завжди нагодувати, і всі пишуть мені", — пожартував хлопець.
Він зізнався, що одна з його фанаток віком втричі старша за нього (самому Муаяду – 19 років), дуже хоче зустрітися і навіть обіцяє йому у разі згоди на прогулянку 500 доларів. Пише вона вже кілька років.
"А якщо буде продовження, то і 1500 євро", — процитував Муаяд пропозицію. Він сказав, що жінка пропонувала зустрічатись кілька разів на тиждень.
Він зізнався, що він зараз один, бо розійшовся із своєю дівчиною, яка була старша за нього на дев'ять років. І нині він в пошуках нового кохання.
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