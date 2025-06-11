Угрожали и преследовали: сестра Греты Тунберг выбрала сцену вместо активизма

Беата Эрнман стала использовать девичью фамилию матери в попытке дистанцироваться от своей скандальной старшей сестры. Но ранее они вместе ходили на протесты и участвовали в митингах в защиту экологии.

Related video

Об этом пишет Daily Mail.

Беата Эрнман решила стать себя певицей

19-летняя Беата Эрнман, младшая сестра 22-летней знаменитой активистки Греты Тунберг, никак не отреагировала на скандальный вояж сестры в Газу, который закончился арестом и депортацией из Израиля в Швецию.

Беата даже взяла девичью фамилию матери, известной оперной певицы Малены Эрнман, и решила посвятить себя сцене, вместо того, чтобы ходить на протесты.

Ранее известная как Беата Тунберг, девушка, как и ее старшая сестра, страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Ранее она рассказывала, что когда Грета стала известна в мире, ей пришлось преодолеть постоянные насмешки и издевательства, которым часто подвергалась семья Тунберг в ответ на усилия Греты по борьбе с изменением климата.

Беата Эрнман и Грета Тунберг на протесте Фото: Соцсети

В 2019 году Грета признала, какое влияние ее работа оказала на Беату, которой тогда было 13 лет, когда она призналась: "страдает только моя сестра". Тогда сестры ходили на протесты вместе.

Шесть лет спустя Беата решила стать певицей и стремится к мировой музыкальной карьере.

Что известно о семье Греты Тунберг

Беата Эрнман родилась 3 ноября 2005 года в семье бывшей участницы "Евровидения", меццо-сопрано Малены Эрнман и шведского кинопродюсера и сценариста Сванте Тунберга.

Беата Эрнман - младшая сестра Греты Тунберг Фото: Instagram jenniferblomofficial Беата Эрнман - младшая сестра Греты Тунберг Фото: Instagram jenniferblomofficial

В то время как ее старшая сестра Грета, у которой в детстве диагностировали синдром Аспергера, взяла фамилию отца, Беата взяла фамилию матери, что, возможно, было ранним признаком того, что они пойдут по разным жизненным путям.

Мать девочек считала, что их недуги только сделали их сильнее. О чем она писала в книге "Моя семья в огне".

Беата Эрнман с матерью Маленой Фото: Скриншот

"Аутизм, СДВГ и все другие нейропсихиатрические функциональные нарушения сами по себе не являются недостатками. Во многих случаях они могут быть суперспособностью, тем нестандартным мышлением, о котором так часто говорят артисты, художники и знаменитости", — писала Малена.

Напомним, Грета Тунберг вместе с другими пассажирами яхты "Мадлен" из так называемой "Флотилии свободы" была задержана израильскими военными и депортирована в Швецию. Грета направлялась в Газу с "символической" гуманитарной помощью.

Сначала ее самолет приземлился в Париже, где она дала короткое интервью журналистам. И заявила, что вирусное фото, на котором боец ЦАХАЛ подает ей сэндвич – это "пиар-акция" Израиля.