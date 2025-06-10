"Это все пиар": Грета Тунберг приземлилась в Париже и рассказала о сэндвиче от Израиля

Известная шведская активистка, которая направлялась в Газу на яхте с компанией единомышленников, была задержана ЦАХАЛ и депортирована. Грета Тунберг сообщила, что вирусное фото, где она улыбается солдату, протягивающему ей сэндвич, это "пиар-ход" Израиля.

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Об этом пишет Daily Mail.

22-летняя Грета Тунберг рассказала журналистам о своем опыте после задержания Израилем вместе с 11 другими людьми. Они пытались отплыть из Италии в Газу, чтобы доставить символическую помощь и повысить осведомленность о гуманитарном кризисе анклава.

Фото Греты Тунберг, ставшее вирусным

Ее спросили о заявлениях ее оппонентов о том, что весь вояж на яхте Madleen был перформансом, но Тунберг ответила, что обвинения "ироничны с их стороны", назвав "пиар-ходом" раздачу сэндвичей солдатами ЦАХАЛ всем пассажирам яхты

Министерство иностранных дел Израиля представило это путешествие как не более чем рекламный трюк "знаменитых активистов", назвав Madleen "яхтой для селфи". После того, как их судно было перехвачено, пассаджиров и Грету сфотографировали, когда они получали булочки от солдат.

Тунберг также отреагировала на ночные комментарии Дональда Трампа, в которых он назвал ее "сердитой молодой женщиной" и предложил ей "пойти на курсы по управлению гневом".

Услышав эти комментарии впервые, она ответила: "Ну, я думаю, что миру нужно гораздо больше внимания к молодым, злым женщинам, если честно. Особенно, учитывая все, что сейчас происходит".

Тунберг вновь подтвердила свою позицию о том, что Израиль "похитил" группу в международных водах и задержал их против воли.

Грета Тунберг утверждает, что ее "похитили"

"Это еще одно преднамеренное нарушение прав, которое пополнило список бесчисленных других нарушений, совершаемых Израилем", — заявила Тунберг журналистам по прибытии в аэропорт Шарля де Голля в Париже после депортации из Израиля.

Экипаж судна Madleen, который планировал отправиться в Газу для доставки помощи, был перехвачен катерами ВМС Израиля задолго до того, как они достигли берега рано утром в понедельник, и отбуксирован в порт Ашдод. Вояж был запланирован Коалицией "Флотилия свободы" (FFC) — организацией, основанной вскоре после 7 октября 2023 года для повышения осведомленности о гуманитарном кризисе в Газе.

Восемь из 12 активистов отказались подписывать документы о депортации и находятся под стражей в ожидании судебного слушания. Тунберг и трое других подписали документы и были высланы из Израиля.

На вопрос журналистов, почему она решила вернуться, она ответила: "Зачем мне оставаться в израильской тюрьме… дольше, чем необходимо?"

Она сказала, что она и еще несколько человек подписали документы, в которых говорилось, что они хотят вернуться "как можно скорее", но не согласны с тем, что они въехали в страну нелегально.

"Нас держали в разных местах… У меня не было контакта. Я не могла поговорить или попрощаться с другими активистами. Но я знаю, что были серьезные проблемы с тем, чтобы люди могли поговорить с адвокатами", — сообщила Грета.

На вопрос о том, считает ли она миссию успешной, она ответила: "Мы прекрасно осознавали риски, связанные с этой миссией, и… ранее уже было много флотилий, выполнявших аналогичные миссии, которые подвергались нападениям, перехватам или даже достигали Газы. Поэтому, конечно, целью было добраться до Газы и иметь возможность распределить гуманитарную помощь. Мы были 12 мирными добровольцами, плывущими на… судне, перевозившем гуманитарную помощь в международных водах", — Грета утверждает, что они не нарушали законов и не сделали ничего плохого.

На вопрос о ее дальнейших действиях она ответила: "Как вы видите, я отчаянно хочу принять душ и поспать, но одно можно сказать наверняка: мы не остановимся".

На вопрос о том, попытается ли она лично снова попасть в Газу, Грета упомянула об уже запланированном еще одном марше, не обязуясь предпринять еще одну попытку.

"Это определенно не конец, — добавила она. — Это будет продолжаться. Конечно".

Грету Тунберг выслали из Израиля

Позже Грета отправится из Франции домой в Швецию.

Перед ее депортацией министр обороны Исраэль Кац заявил, что он поручил представителям ЦАХАЛа показать активистам полную, неотредактированную запись атак 7 октября, записанную нательными камерами террористов ХАМАС.

Позже 10 июня он сообщил журналистам: "Грету и ее спутников отвели в комнату по прибытии на показ фильма ужасов о бойне 7 октября… когда они увидели, о чем он, они отказались продолжать просмотр".

Напомним, ранее Фокус писал о путешествии Греты Тунберг в Газу, которое закончилось задержанием активистки.

А историк Зои Стримпел отмечала, что Грета Тунберг эволюционирует из экоактивистки в политизированную хулиганку.