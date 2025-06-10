"Це все піар": Грета Тунберг приземлилася в Парижі та розповіла про сендвіч від Ізраїлю

Відому шведську активістку, яка прямувала до Гази на яхті з компанією однодумців, затримав ЦАХАЛ, її депортували. Грета Тунберг повідомила, що вірусне фото, де вона посміхається солдату, який простягає їй сендвіч, це "піар-хід" Ізраїлю.

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Про це пише Daily Mail.

22-річна Грета Тунберг розповіла журналістам про свій досвід після затримання Ізраїлем разом з 11 іншими людьми. Вони намагалися відплисти з Італії до Гази, щоб доставити символічну допомогу і підвищити обізнаність про гуманітарну кризу анклаву.

Фото Грети Тунберг, що стало вірусним

Її запитали про заяви її опонентів про те, що весь вояж на яхті Madleen був перформансом, але Тунберг відповіла, що звинувачення "іронічні з їхнього боку", назвавши "піар-ходом" роздачу сендвічів солдатами ЦАХАЛ усім пасажирам яхти

Міністерство закордонних справ Ізраїлю представило цю подорож як не більше ніж рекламний трюк "знаменитих активістів", назвавши Madleen "яхтою для селфі". Після того, як їхнє судно було перехоплено, пасаджирів і Грету сфотографували, коли вони отримували булочки від солдатів.

Тунберг також відреагувала на нічні коментарі Дональда Трампа, в яких він назвав її "сердитою молодою жінкою" і запропонував їй "піти на курси з управління гнівом".

Почувши ці коментарі вперше, вона відповіла: "Ну, я думаю, що світу потрібно набагато більше уваги до молодих, злих жінок, якщо чесно. Особливо, враховуючи все, що зараз відбувається".

Тунберг знову підтвердила свою позицію про те, що Ізраїль "викрав" групу в міжнародних водах і затримав їх проти волі.

Грета Тунберг стверджує, що її "викрали"

"Це ще одне навмисне порушення прав, яке поповнило список незліченних інших порушень, скоєних Ізраїлем", — заявила Тунберг журналістам після прибуття в аеропорт Шарля де Голля в Парижі після депортації з Ізраїлю.

Екіпаж судна Madleen, який планував вирушити в Газу для доставки допомоги, був перехоплений катерами ВМС Ізраїлю задовго до того, як вони досягли берега рано вранці в понеділок, і відбуксирований у порт Ашдод. Вояж був запланований Коаліцією "Флотилія свободи" (FFC) — організацією, заснованою незабаром після 7 жовтня 2023 року для підвищення обізнаності про гуманітарну кризу в Газі.

Вісім із 12 активістів відмовилися підписувати документи про депортацію і перебувають під вартою в очікуванні судового слухання. Тунберг і троє інших підписали документи і були вислані з Ізраїлю.

На запитання журналістів, чому вона вирішила повернутися, вона відповіла: "Навіщо мені залишатися в ізраїльській в'язниці... довше, ніж необхідно?"

Вона сказала, що вона і ще кілька людей підписали документи, в яких йшлося про те, що вони хочуть повернутися "якомога швидше", але не згодні з тим, що вони в'їхали в країну нелегально.

"Нас тримали в різних місцях... У мене не було контакту. Я не могла поговорити або попрощатися з іншими активістами. Але я знаю, що були серйозні проблеми з тим, щоб люди могли поговорити з адвокатами", — повідомила Грета.

На запитання про те, чи вважає вона місію успішною, вона відповіла: "Ми чудово усвідомлювали ризики, пов'язані з цією місією, і... раніше вже було багато флотилій, які виконували аналогічні місії, які зазнавали нападів, перехоплень або навіть досягали Гази. Тож, звісно, метою було дістатися до Гази і мати можливість розподілити гуманітарну допомогу. Ми були 12 мирними добровольцями, які пливли на... судні, що перевозило гуманітарну допомогу в міжнародних водах", — Грета стверджує, що вони не порушували законів і не зробили нічого поганого.

На запитання про її подальші дії вона відповіла: "Як ви бачите, я відчайдушно хочу прийняти душ і поспати, але одне можна сказати напевно: ми не зупинимося".

На запитання про те, чи спробує вона особисто знову потрапити в Газу, Ґрета згадала про вже запланований ще один марш, не зобов'язуючись зробити ще одну спробу.

"Це безумовно не кінець, — додала вона. — Це буде продовжуватися. Звичайно".

Грету Тунберг вислали з Ізраїлю

Пізніше Грета вирушить із Франції додому до Швеції.

Перед її депортацією міністр оборони Ісраель Кац заявив, що він доручив представникам ЦАХАЛу показати активістам повний, невідредагований запис атак 7 жовтня, записаний натільними камерами терористів ХАМАС.

Пізніше 10 червня він повідомив журналістам: "Грету та її супутників відвели в кімнату після прибуття на показ фільму жахів про бійню 7 жовтня... коли вони побачили, про що він, вони відмовилися продовжувати перегляд".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про подорож Грети Тунберг до Гази, яка закінчилася затриманням активістки.

А історикиня Зої Стрімпел зазначала, що Грета Тунберг еволюціонує з екоактивістки на політизовану хуліганку.