Погрожували і переслідували: сестра Ґрети Тунберг обрала сцену замість активізму

Беата Ернман стала використовувати дівоче прізвище матері в спробі дистанціюватися від своєї скандальної старшої сестри. Але раніше вони разом ходили на протести і брали участь у мітингах на захист екології.

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Про це пише Daily Mail.

Беата Ернман вирішила стати співачкою

19-річна Беата Ернман, молодша сестра 22-річної знаменитої активістки Ґрети Тунберг, жодним чином не відреагувала на скандальний вояж сестри до Гази, який закінчився арештом і депортацією з Ізраїлю до Швеції.

Беата навіть взяла дівоче прізвище матері, відомої оперної співачки Малени Ернман, і вирішила присвятити себе сцені, замість того, щоб ходити на протести.

Раніше відома як Беата Тунберг, дівчина, як і її старша сестра, страждає на синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Раніше вона розповідала, що коли Ґрета стала відома у світі, їй довелося подолати постійні глузування і знущання, яких часто зазнавала сім'я Тунберг у відповідь на зусилля Ґрети щодо боротьби зі зміною клімату.

Беата Ернман і Ґрета Тунберг на протесті Фото: Соцсети

У 2019 році Ґрета визнала, який вплив її робота справила на Беату, якій тоді було 13 років, коли вона зізналася: "страждає тільки моя сестра". Тоді сестри ходили на протести разом.

Шість років потому Беата вирішила стати співачкою і прагне до світової музичної кар'єри.

Що відомо про сім'ю Ґрети Тунберг

Беата Ернман народилася 3 листопада 2005 року в сім'ї колишньої учасниці "Євробачення", меццо-сопрано Олени Ернман і шведського кінопродюсера і сценариста Сванте Тунберга.

Беата Ернман — молодша сестра Ґрети Тунберг Фото: Instagram jenniferblomofficial Беата Ернман — молодша сестра Ґрети Тунберг Фото: Instagram jenniferblomofficial

Тоді як її старша сестра Ґрета, у якої в дитинстві діагностували синдром Аспергера, взяла прізвище батька, Беата взяла прізвище матері, що, можливо, було ранньою ознакою того, що вони підуть різними життєвими шляхами.

Мати дівчаток вважала, що їхні недуги тільки зробили їх сильнішими. Про що вона писала в книжці "Моя сім'я у вогні".

Беата Ернман з матір'ю Маленою Фото: Скриншот

"Аутизм, СДУГ і всі інші нейропсихіатричні функціональні порушення самі собою не є вадами. У багатьох випадках вони можуть бути суперздібностями, тим нестандартним мисленням, про яке так часто говорять артисти, художники і знаменитості", — писала Малена.

Нагадаємо, Ґрета Тунберг разом з іншими пасажирами яхти "Мадлен" із так званої "Флотилії свободи" була затримана ізраїльськими військовими і депортована до Швеції. Ґрета прямувала в Газу із "символічною" гуманітарною допомогою.

Спочатку її літак приземлився в Парижі, де вона дала коротке інтерв'ю журналістам. І заявила, що вірусне фото, на якому боєць ЦАХАЛ подає їй сендвіч — це "піар-акція" Ізраїлю.