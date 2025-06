Третий сезон The Last of Us: создатели расскажут историю другой героини, кто сыграет главную роль (фото)

Третий сезон "Последних из нас" обещает удивить зрителей: геймдизайнер и продюсер шоу Нил Дракманн совместно с Крейгом Мейзиным озвучили некоторые "спойлеры" относительно продолжения истории. В третьем сезоне можно будет наблюдать историю противоречивой героини из оригинальной игры.

О новых деталях относительно продолжения популярного сериала, получившего 24 номинации на "Эмми" и звание одной из лучших экранизаций игр, рассказало издание The Hollywood Reporter.

Дракманн рассказал, что до работы с HBO у него было несколько неудачных попыток адаптации своей видеоигры. Однако сотрудничество с HBO позволило ему воплощать смелые решения — например, убийство персонажа Джоэла, которого сыграл Педро Паскаль, в начале второго сезона.

"Я считаю, что было хорошо пройти этот путь, чтобы оказаться на HBO, оказаться в месте, которое склонялось к таким противоречивым решениям как убийство персонажа Педро Паскаля Джоэла в начале второго сезона", — отметил он.

Однако при этом Дракманн добавил, что такие решения "были продиктованы самой историей".

"Даже сейчас я не могу поверить, что нам позволили так выстроить структуру сериала. Мы только что завершили второй сезон, а в третьем главную роль сыграет — спойлер! — Кейтлин (Дивер — ред.)", — анонсировал создатель The Last of Us.

Во время беседы присутствовала также сама актриса. Она в шутку отреагировала на слова Дракманна, сделав вид, что не знала об этом.

"Что?!", — удивленно спросила Кейтлин.

Стоит отметить, что Кейтлин Дивер присоединилась к The Last of Us во втором сезоне, сыграв роль Эбби. Это довольно противоречивая героиня из оригинальной игры, однако сама Дивер уверяет, что ее никогда не беспокоили сомнительные разговоры об Эбби.

"Попадая на съемочную площадку, я никогда в жизни не чувствовала себя такой восторженной", — утверждает актриса.

Отметим, что ранее Кейтлин Дивер снималась в таких сериалах как "Гимнастки" (2009), "Американская семейка" (2009), "Ломка" (2021) и др.

Когда выйдет третий сезон The Last of Us?

На данный момент никакой официальной информации о том, когда выйдет третий сезон "Последних из нас", нет. В то же время в сети предполагают, что выход может случиться не раньше 2027 года.

