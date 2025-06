Третій сезон The Last of Us: творці розкажуть історію іншої героїні, хто зіграє головну роль (фото)

Третій сезон "Останніх з нас" обіцяє здивувати глядачів: геймдизайнер та продюсер шоу Ніл Дракманн спільно з Крейгом Мейзіним озвучили деякі "спойлери" щодо продовження історії. У третьому сезоні можна буде спостерігати історію суперечливої героїні з оригінальної гри.

Related video

Про нові деталі щодо продовження популярного серіалу, що отримав 24 номінації на "Еммі" і звання однієї з найкращих екранізацій ігор, розповіло видання The Hollywood Reporter.

Дракманн розповів, що до роботи з HBO він мав кілька спроб, які не увінчалися успіхом, щодо адаптації своєї відеогри. Однак співпраця з HBO дозволила йому втілювати сміливі рішення — наприклад, вбивство персонажа Джоела, якого зіграв Педро Паскаль, на початку другого сезону.

"Я вважаю, що було добре пройти цей шлях, щоб опинитися на HBO, опинитися в місці, яке схилялося до таких суперечливих рішень як вбивство персонажа Педро Паскаля Джоела на початку другого сезону", — зазначив він.

Однак при цьому Дракманн додав, що такі рішення "були продиктовані самою історією".

"Навіть зараз я не можу повірити, що нам дозволили так вибудувати структуру серіалу. Ми щойно завершили другий сезон, а в третьому головну роль зіграє — спойлер! — Кейтлін (Дівер — ред.)", — анонсував творець The Last of Us.

ixbt.games | Кейтлін Дівер у The Last of Us

Під час бесіди була присутня також сама акторка. Вона жартома відреагувала на слова Дракманна, зробивши вигляд, що не знала про це.

"Що?!", — здивовано запитала Кейтлін.

Варто зазначити, що Кейтлін Дівер долучилася до The Last of Us у другому сезоні, зігравши роль Еббі. Це доволі суперечлива героїня з оригінальної гри, однак сама Дівер запевняє, що її ніколи не турбували сумнівні розмови щодо Еббі.

"Потрапляючи на знімальний майданчик, я ніколи в житті не відчувала себе такою захопленою", — стверджує акторка.

Зазначимо, що раніше Кейтлін Дівер знімалася у таких серіалах як "Гімнастки" (2009), "Американська сімейка" (2009), "Ломка" (2021) тощо.

Коли вийде третій сезон The Last of Us?

Наразі жодної офіційної інформації про те, коли вийде третій сезон "Останніх з нас", немає. Водночас у мережі припускають, що вихід може трапитися не раніше 2027 року.

Нагадаємо, 16 квітня Фокус розповів, про що серіал The Last of Us і про вихід другого сезону.

22 квітня у Daily Mail розповіли, як зірки "Останніх з нас" відреагували на смерть головного героя.