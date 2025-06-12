"Язык не определяет человека": Елена Кравец сделала неожиданное признание (видео)

Бывшая участница "Студии Квартал-95" Елена Кравец заявила, что для нее неважен язык, на котором общается человек. Также Кравец против принуждения, ведь это делает из языка инструмент вражды.

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Актриса призналась, что всю жизнь жила в русскоязычной среде, а ее родственники и сейчас продолжают использовать русский язык в быту. Но это не влияет на отношение Кравец к ним. Об этом она рассказала в интервью проекту "Это Никто Не Будет Смотреть".

Смотреть с 1.18.00: Елена Кравец рассказала об отношении к русскому языку

"Мое детство, мои родители, мое детство, мое прошлое, вся моя жизнь до 24 февраля, она проходила на другом языке. Все мои родственники, все — это люди, которые разговаривают на русском языке даже сейчас. Определяет ли это их как каких-то других украинцев или худших людей? Нет! Для меня абсолютно", — рассказала Кравец.

Бывшая участница "Студии Квартал-95" отметила, что считает важным переход на украинский, но это должно быть решение каждого конкретного человека, а не переход по принуждению.

"Понимаю ли я важность этого перехода? Да. Хочу ли я, чтобы речь шла о принуждении или принуждении? Нет. Потому что люди никогда не меняются, когда их заставляют меняться. Каждый человек меняется, когда он чувствует готовность к этому и хочет этих изменений. Вот это лежит в основе. Поэтому мне кажется, что всем нам сейчас нужно дать время — кому-то больше, кому-то меньше — но я не хочу, чтобы язык становился еще одним инструментом вражды и еще одним оружием внутри страны", — отметила актриса.

По словам Елены Кравец язык, который использует человек, никак не влияет на его отношение к нему.

"Для меня язык не определяет человека. Для меня человека определяет то, что он делает", — резюмировала Елена Кравец.

Сама Кравец призналась, что начала разговаривать на украинском из-за того, что в ее окружении увеличилось количество людей, которые перестали общаться на русском. А также из-за своих детей, которые попросили ее говорить на украинском. Со своими родителями, которые и сейчас живут в Кривом Роге Елена Кравец общается на русском.

Напомним, в этом же интервью Елена Кравец оправдалась за противоречивые шутки "Студии Квартал-95".

Ранее Елена Кравец рассказала об общении с Владимиром Зеленским.