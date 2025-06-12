"Мова не визначає людину": Олена Кравець зробила несподіване зізнання (відео)

Колишня учасниця "Студії Квартал-95" Олена Кравець заявила, що для неї неважлива мова, якою спілкується людина. Також Кравець проти примусу, адже це робить з мови інструмент ворожнечі.

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Акторка зізналась, що все життя жила в російськомовному середовищі, а її родичі і зараз продовжують використовувати російську мову у побуті. Але це не впливає на ставлення Кравець до них. Про це вона розповіла в інтерв'ю проєкту "Це Ніхто Не Буде Дивитись".

Дивитись із 1.18.00: Олена Кравець розповіла про ставлення до російської мови

"Моє дитинство, мої батьки, моє дитинство, моє минуле, все моє життя до 24 лютого, воно проходило іншою мовою. Всі мої родичі, всі – це люди, які розмовляють російською мовою навіть зараз. Чи визначає це їх як якихось інших українців або гірших людей? Ні! Для мене абсолютно", – розповіла Кравець.

Колишня учасниця "Студії Квартал-95" зазначила, що вважає важливим перехід на українську, але це має бути рішення кожної конкретної людини, а не перехід за примусом.

"Чи розумію я важливість цього переходу? Так. Хочу я, щоб мова йшла про змушення чи примус? Ні. Бо люди ніколи не змінюються, коли їх примушують змінюватися. Кожна людина змінюється, коли вона відчуває готовність до цього і хоче цих змін. Ось це лежить в основі. Тому мені здається, що всім нам зараз потрібно дати час – комусь більше, комусь менше – але я не хочу, щоб мова ставала ще одним інструментом ворожнечі і ще однією зброєю всередині країни", – зазначила актриса.

За словами Олени Кравець мова, яку використовує людина, ніяк не впливає на її відношення до неї.

"Для мене мова не визначає людину. Для мене людину визначає те, що вона робить", – резюмувала Олена Кравець.

Сама Кравець зізналась, що почала розмовляти українською через те, що в її оточенні збільшилась кількість людей, які перестали спілкуватись російською. А також через свої дітей, які попросили її говорити українською. Із своїми батьками, які і нині живуть у Кривому Розі Олена Кравець спілкується російською.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Олена Кравець виправдалась за суперечливі жарти "Студії Квартал-95".

Раніше Олена Кравець розповіла про спілкування з Володимиром Зеленським.