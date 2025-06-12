"Хочет стареть вместе": Дуа Липа объявила о помолвке с известным актером

Избранником популярной певицы стал Каллум Тернер, звезда фильма "Фантастические твари" и сериала "Властелины воздуха". Пара скрывала свои отношения несколько месяцев.

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29-летняя Дуа Липа прекратила спекуляции насчет своих отношений с 35-летним актером Каллумом Тернером и объявила о помолвке, пишет Daily Mail.

"Да, мы помолвлены. Это очень волнительно", — сказала она в интервью.

Каллум Тернер и Дуа Липа Фото: Getty Images

В конце прошлого года появились новости о том, что певица из Косово, ставшая одной из самых популярных певиц Британии, а потом и мира, помолвлена. Но хотя Дуа регулярно появлялась на публике с ослепительным бриллиантовым кольцом на пальце, она не подтверждала помолвку.

"Это решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, не знаю, быть лучшими друзьями навсегда — это действительно особенное чувство", — рассказала Дуа Липа.

Говоря о своих свадебных планах, Дуа сказала, что надеется закончить свой тур, а Каллум — завершить съемки, прежде чем они свяжут себя узами брака.

Каллум Тернер и Дуа Липа Фото: callummturner/Instagram

Хотя свадьба не была в центре ее внимания из-за плотного графика гастролей, она призналась, что начала думать, какое платье выбрать.

"Я хочу закончить свой тур, Каллум – свои съемки, так что мы просто наслаждаемся этим периодом. Я никогда не думала о свадьбе и не мечтала о том, какой невестой я буду. И вдруг я подумала: «О, что бы мне надеть?" – пошутила Дуа Липа.

Она призналась, что "одержима" своим обручальным кольцом, а затем добавила: "Приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести остаток своей жизни, знает тебя очень хорошо".

Каллум Тернер и Дуа Липа объявили о помолвке Фото: Getty Images

Исполнительница хита Dance the Night Away поделилась, что хотела бы завести собственную семью, но призналась, что не знает, когда наступит "подходящее время" из-за требований ее поп-карьеры.

"Я бы хотела когда-нибудь завести детей. Но это как постоянный вопрос о том, когда же наступит хорошее время — как это будет сочетаться с моей работой, как это будет работать, если я поеду в турне, и сколько времени мне придется потратить на это. Я люблю детей, но я думаю, что воспитание ребенка — это нечто гораздо большее, чем просто любовь к детям", - рассказала она.

Дуа и Каллум впервые встретились в январе 2024 года и, как сообщается, обручились на Рождество в 2024 году. Пара несколько раз встречалась до этого, но не были знакомы, пока их не познакомили в River Cafe в Лондоне. Потом они несколько раз сталкивались на вечеринках и светских мероприятиях, а потом даже оказалось, что они читают одну книгу. После пара уже не расставалась.

Напомним, ранее Дуа Липа показала свое помолвочное кольцо на прогулке в Лондоне.

До Каллума Тернера Дуа Липа встречалась с Анваром Хадидом, братом известных супермоделей Джиджи и Беллой Хадид.