"Хочет стареть вместе": Дуа Липа объявила о помолвке с известным актером
Избранником популярной певицы стал Каллум Тернер, звезда фильма "Фантастические твари" и сериала "Властелины воздуха". Пара скрывала свои отношения несколько месяцев.
29-летняя Дуа Липа прекратила спекуляции насчет своих отношений с 35-летним актером Каллумом Тернером и объявила о помолвке, пишет Daily Mail.
"Да, мы помолвлены. Это очень волнительно", — сказала она в интервью.
В конце прошлого года появились новости о том, что певица из Косово, ставшая одной из самых популярных певиц Британии, а потом и мира, помолвлена. Но хотя Дуа регулярно появлялась на публике с ослепительным бриллиантовым кольцом на пальце, она не подтверждала помолвку.
"Это решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, не знаю, быть лучшими друзьями навсегда — это действительно особенное чувство", — рассказала Дуа Липа.
Говоря о своих свадебных планах, Дуа сказала, что надеется закончить свой тур, а Каллум — завершить съемки, прежде чем они свяжут себя узами брака.
Хотя свадьба не была в центре ее внимания из-за плотного графика гастролей, она призналась, что начала думать, какое платье выбрать.
"Я хочу закончить свой тур, Каллум – свои съемки, так что мы просто наслаждаемся этим периодом. Я никогда не думала о свадьбе и не мечтала о том, какой невестой я буду. И вдруг я подумала: «О, что бы мне надеть?" – пошутила Дуа Липа.
Она призналась, что "одержима" своим обручальным кольцом, а затем добавила: "Приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести остаток своей жизни, знает тебя очень хорошо".
Исполнительница хита Dance the Night Away поделилась, что хотела бы завести собственную семью, но призналась, что не знает, когда наступит "подходящее время" из-за требований ее поп-карьеры.
"Я бы хотела когда-нибудь завести детей. Но это как постоянный вопрос о том, когда же наступит хорошее время — как это будет сочетаться с моей работой, как это будет работать, если я поеду в турне, и сколько времени мне придется потратить на это. Я люблю детей, но я думаю, что воспитание ребенка — это нечто гораздо большее, чем просто любовь к детям", - рассказала она.
Дуа и Каллум впервые встретились в январе 2024 года и, как сообщается, обручились на Рождество в 2024 году. Пара несколько раз встречалась до этого, но не были знакомы, пока их не познакомили в River Cafe в Лондоне. Потом они несколько раз сталкивались на вечеринках и светских мероприятиях, а потом даже оказалось, что они читают одну книгу. После пара уже не расставалась.
Напомним, ранее Дуа Липа показала свое помолвочное кольцо на прогулке в Лондоне.
До Каллума Тернера Дуа Липа встречалась с Анваром Хадидом, братом известных супермоделей Джиджи и Беллой Хадид.