"Хоче старіти разом": Дуа Ліпа оголосила про заручини з відомим актором

Обранцем популярної співачки став Каллум Тернер, зірка фільму "Фантастичні тварини" і серіалу "Володарі повітря". Пара приховувала свої стосунки кілька місяців.

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29-річна Дуа Ліпа припинила спекуляції щодо своїх стосунків із 35-річним актором Каллумом Тернером і оголосила про заручини, пише Daily Mail.

"Так, ми заручені. Це дуже хвилююче", — сказала вона в інтерв'ю.

Каллум Тернер і Дуа Ліпа Фото: Getty Images

Наприкінці минулого року з'явилися новини про те, що співачка з Косово, яка стала однією з найпопулярніших співачок Британії, а потім і світу, заручена. Але хоча Дуа регулярно з'являлася на публіці зі сліпучою діамантовою каблучкою на пальці, вона не підтверджувала заручин.

"Це рішення постаріти разом, побачити життя і просто, не знаю, бути найкращими друзями назавжди — це справді особливе почуття", — розповіла Дуа Ліпа.

Говорячи про свої весільні плани, Дуа сказала, що сподівається закінчити свій тур, а Каллум — завершити зйомки, перш ніж вони зв'яжуть себе узами шлюбу.

Каллум Тернер і Дуа Ліпа Фото: callummturner/Instagram

Хоча весілля не було в центрі її уваги через щільний графік гастролей, вона зізналася, що почала думати, яку сукню вибрати.

"Я хочу закінчити свій тур, Каллум — свої зйомки, тож ми просто насолоджуємося цим періодом. Я ніколи не думала про весілля і не мріяла про те, якою нареченою я буду. І раптом я подумала: "О, що б мені вдягнути?" — пожартувала Дуа Ліпа.

Вона зізналася, що "одержима" своєю обручкою, а потім додала: "Приємно знати, що людина, з якою ти збираєшся провести залишок свого життя, знає тебе дуже добре".

Каллум Тернер і Дуа Ліпа оголосили про заручини Фото: Getty Images

Виконавиця хіта Dance the Night Away поділилася, що хотіла б завести власну сім'ю, але зізналася, що не знає, коли настане "відповідний час" через вимоги її поп-кар'єри.

"Я б хотіла коли-небудь завести дітей. Але це як постійне питання про те, коли ж настане гарний час — як це буде поєднуватися з моєю роботою, як це буде працювати, якщо я поїду в турне, і скільки часу мені доведеться витратити на це. Я люблю дітей, але я думаю, що виховання дитини — це щось набагато більше, ніж просто любов до дітей", — розповіла вона.

Дуа і Каллум уперше зустрілися в січні 2024 року і, як повідомляється, побралися на Різдво 2024 року. Пара кілька разів зустрічалася до цього, але не були знайомі, поки їх не познайомили в River Cafe в Лондоні. Потім вони кілька разів стикалися на вечірках і світських заходах, а потім навіть виявилося, що вони читають одну книгу. Після пара вже не розлучалася.

Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа показала свою каблучку для заручин на прогулянці в Лондоні.

До Каллума Тернера Дуа Ліпа зустрічалася з Анваром Хадідом, братом відомих супермоделей Джіджі та Белли Хадід.