От Коваля до Шевченко: что на самом деле означают 10 самых популярных украинских фамилий

В Украине фамилии традиционно были напрямую связаны с профессией человека. Поэтому по одному лишь слову можно узнать, кем были ваши предки.

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О происхождении топ 10 самых популярных украинских фамилий рассказал блогер Характерник.

Мельник

Происходит от профессии мельника, который молил зерно на муку.

Шевченко

Связано с профессией сапожника — то есть сапожника. Ремесло, занимающееся производством и ремонтом обуви.

Коваленко

Связано с кузнечным делом.

Бондаренко

Происходит от профессии бондаря — мастера по изготовлению бочек и бочек.

Бойко

Происходит от этнографической части украинцев, которые населяют среднюю часть украинских Карпат и граничат с такими регионами как Лемковщина и Гуцульщина.

Ткаченко

Связанное с профессией ткача. Тот, кто кто изготавливает ткани на ткацком станке путем их переплетения. Это одно из древнейших ремесел.

Кравченко

Происходит от профессии портного — специалиста по пошиву одежды. Достаточно важен в любой общине.

Ковальчук

Производное от профессии кузнеца, которая была довольно распространенной в Украине, что можно и заметить по количеству фамилий.

Коваль

Происходит от профессии кузнеца, которая была очень уважаемой в Украине.

Олейник

Оно происходит от профессии или рода деятельности. То есть тот, кто изготавливал или продавал масло.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Наши предки не всегда выбирали длинные для произношения фамилии. Вместо этого они часто отдавали предпочтение коротким и лаконичным.

Языковед Юлиан Редько говорит, что каждая фамилия несет в себе определенное значение. Часто она имеет глубокие исторические корни и может свидетельствовать о происхождении человека. Например, по фамилии можно предположить, что ваши предки были князьями, господами или боярами.

Кроме того, есть четыре красивые украинские слова, которые могут показаться сейчас совсем непривычными, хотя раньше довольно активно употреблялись украинцами.